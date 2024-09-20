德國啤酒節來了！盤點飯店秋季新菜 台式、川味都上桌
不用飛德國，也能同步慶祝德國啤酒節！時序入秋，各大飯店換新菜，除了呼應節慶活動，台味、川菜都精緻登場，南台灣少有的江浙上海料理餐廳—高雄福華飯店江南春，也改裝新開幕。
台北萬豪酒店大廳酒吧Lobby Lounge自9月21日起至10月6日，每天中午12:00至晚間10:30限時推出「豪享狂歡啤酒節」活動，提供3款期間限定節慶美食，包含道地「德式脆皮豬腳」、「德式咖哩燴雙腸」及傳統經典歐式美食「維也納炸牛排」，每份590元+10%起。期間德國啤酒無限暢飲兩小時、每位600元+10%。主打Semi-Buffet的花園廚房Garden Kitchen，同步於午間自助餐檯加碼德式脆皮豬腳與咖哩燴雙腸等特色美味。
台北天成大飯店的百合西餐廳即日起獻上「台客本味排餐饗宴」，推出5款以經典融合創新的排餐，包括「麻油香烤半雞」、「筍醬炙燒舒肥鮭魚排」、「三星蔥塩戰斧豬排」、「炭烤舒肥羊排」及「炭烤美國肋眼牛排」，搭配特色沙拉、三星蔥餡餅、湯品、主廚特製甜點及果汁咖啡等無限暢飲，每客680元起+10%。
台南遠東香格里拉則請來姊妹飯店—台北遠東香格里拉醉月樓主廚賴忠舜南下客座，於9月25日至10月13日在飯店38樓「醉月樓」餐廳推出「川味之旅」。將傳統的麻辣辛香結合創新元素，單點價格260至2,980元、套餐每位2,680元。首推創新的「玫瑰花國王大蝦」、經典「麻婆豆腐佐蓬萊香米飯」；「蔥爆四方美國牛」則融合了傳統與現代風味，入口即化，層次分明；創新料理推薦還有「脆香蒜辣豬腳」，展現德國豬腳的豐富口感與川菜的辛香麻辣，極有特色。
高雄福華大飯店知名江浙料理餐廳「江南春」，歷經超過6個月大幅改裝，近日新登場。歡慶開幕，10月31日前推出「尋找江南春 夏秋冬」，凡姓名中有「江、南、春、夏、秋、冬」者，對中1字、整桌9折，對中2字、整桌8折，對中3字、整桌7折，對中「江南春」同名3字、整桌5折優惠。小吃區每日每餐期前10組或穿著旗袍用餐，消費滿2,800元，現場贈酸菜白肉鍋一鍋。活動期間內，於包廂選用合菜料理每桌滿2萬元以上，贈掛爐一品鴨兌換券。12月30日前，入住豪華房搭贈江南春掛爐一品鴨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言