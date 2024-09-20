德國啤酒節來了！盤點飯店秋季新菜 台式、川味都上桌

不用飛德國，也能同步慶祝德國啤酒節！時序入秋，各大飯店換新菜，除了呼應節慶活動，台味、川菜都精緻登場，南台灣少有的江浙上海料理餐廳—高雄福華飯店江南春，也改裝新開幕。

台北萬豪酒店大廳酒吧Lobby Lounge自9月21日起至10月6日，每天中午12:00至晚間10:30限時推出「豪享狂歡啤酒節」活動，提供3款期間限定節慶美食，包含道地「德式脆皮豬腳」、「德式咖哩燴雙腸」及傳統經典歐式美食「維也納炸牛排」，每份590元+10%起。期間德國啤酒無限暢飲兩小時、每位600元+10%。主打Semi-Buffet的花園廚房Garden Kitchen，同步於午間自助餐檯加碼德式脆皮豬腳與咖哩燴雙腸等特色美味。

台北天成大飯店的百合西餐廳即日起獻上「台客本味排餐饗宴」，推出5款以經典融合創新的排餐，包括「麻油香烤半雞」、「筍醬炙燒舒肥鮭魚排」、「三星蔥塩戰斧豬排」、「炭烤舒肥羊排」及「炭烤美國肋眼牛排」，搭配特色沙拉、三星蔥餡餅、湯品、主廚特製甜點及果汁咖啡等無限暢飲，每客680元起+10%。

台南遠東香格里拉則請來姊妹飯店—台北遠東香格里拉醉月樓主廚賴忠舜南下客座，於9月25日至10月13日在飯店38樓「醉月樓」餐廳推出「川味之旅」。將傳統的麻辣辛香結合創新元素，單點價格260至2,980元、套餐每位2,680元。首推創新的「玫瑰花國王大蝦」、經典「麻婆豆腐佐蓬萊香米飯」；「蔥爆四方美國牛」則融合了傳統與現代風味，入口即化，層次分明；創新料理推薦還有「脆香蒜辣豬腳」，展現德國豬腳的豐富口感與川菜的辛香麻辣，極有特色。