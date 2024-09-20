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快揪吃！雙人成行 西堤、品田牧場、陶板屋免費加菜
搶攻外食商機，王品集團「西堤牛排」、「品田牧場」、「陶板屋」與「印花樂」，攜手推出兩人成行內用優惠。
王品「西堤牛排」發出「尋堡召集令」，即日起到10月31日期間，帶朋友內用2客經典套餐，出示活動畫面完成尋堡任務，即贈價值316元「手撕豬肉漢堡」1份，以香酥漢堡麵包內夾手撕豬肉絲搭配生菜，一人一個超滿足。
炸豬排專家「品田牧場」也為好朋友加菜，即日起到10月31日，加入品田牧場LINE官方帳號好友領券，帶朋友到店內用2份套餐，憑券可兌換1份「唐揚軟殼蝦串串」。此外，活動期間到店享用套餐，出示學生證或穿學校制服，還可招待「季節聖代」1份。（優惠恕不併用）
大人小孩都喜歡的「陶板屋」與「印花樂」、「為台灣而教」教育基金會（Teach for Taiwan，TFT）日前攜手推出「知書答禮」限量公益組合，支援偏鄉教育，隨組合附贈的「和風套餐買1送1感謝卡」，可在12月6日前的「平日」，到店享用陶板屋和風創作料理套餐「買1送1」，正適合邀好友一起快樂用餐。
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