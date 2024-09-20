立體花朵造型好美！好丘「山茶花可頌」有3種口味

連鎖貝果品牌「好丘」本季推出全新產品「山茶花可頌」，以獨特的山茶花造型與細緻口感，帶來全新的甜點體驗，也是好丘首度推出的可頌產品，共計有臻品原味、柑橘巧克力、橙香伯爵等3種口味可以選擇。

好丘本次新推出的「山茶花可頌」，標榜測試超過20種配方、耗時近一年時間研發，採用長時間的低溫發酵，帶來輕盈中不失柔軟的口感，並且透過層層捲起的方式，創造出立體感十足的山茶花造型。全系列共計有3種口味。「臻品原味可頌」採用「菲仕蘭無鹽發酵奶油」，以最純粹的方式呈現，讓人感受到最原始、最真實的可頌風味，每顆89元。