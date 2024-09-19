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故宮「大美不言」大展開箱 國寶與時尚珠寶攜手亮相

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
國立故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館、VanCleef&Arpels 梵克雅寶共同主辦「大美不言」典藏精粹特展，9月26日起於故宮北部院區盛大登場。今天舉辦開箱記者會。記者邱德祥／攝影
國立故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館、VanCleef&Arpels 梵克雅寶共同主辦「大美不言」典藏精粹特展，9月26日起於故宮北部院區盛大登場。今天舉辦開箱記者會。記者邱德祥／攝影

Van Cleef & Arpels梵克雅寶的「Zip」項鍊，巧妙運用流蘇式拉鍊，拉開時可作為項鍊，拉合時則轉換為手鍊，如此兼具時尚和實用的設計靈感，竟來自於飛行外套和軍服拉鍊。國立故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館、Van Cleef & Arpels梵克雅寶共同主辦「大美不言」典藏精粹特展，26日起於故宮北部院區盛大登場。今日舉辦開箱記者會，三方各自精選一件展品搶先曝光。

三件展品包含故宮藏「清乾隆洋彩玲瓏轉旋瓶」、巴黎裝飾藝術博物館藏「布洛瓦帶蓋長頸壺」，以及Van Cleef & Arpels梵克雅寶典藏的「Zip」項鍊，以東西方極致美學工藝，演繹古典前衛的時尚風華。

故宮院長蕭宗煌表示，感謝故宮、巴黎裝飾藝術博物館、Van Cleef & Arpels梵克雅寶策展團隊，克服新冠疫情挑戰，歷經七年精心策劃「大美不言」特展，締造國內外文化交流的年度盛事。本次展覽匯聚三館典藏精粹，展出逾260件精品瑰寶，即將於故宮南北院區接力登場，為明年故宮100週年院慶特展開啟新頁。

在開箱記者會上，由故宮副院長余佩瑾、巴黎裝飾藝術博物館亞洲及伊斯蘭典藏主管Béatrice Quette、梵克雅寶典藏與展覽部門總監Alexandrine Maviel Sonet，依序說明展覽主視覺中的精彩亮點展件，詮釋「自然萬物」、「動靜有形」、「奇幻仙境」、「神祕莫測」和「五彩繽紛」五大展覽主題，並深入介紹三件代表性展品。

故宮院藏「清乾隆洋彩玲瓏轉旋瓶」器身結構精巧複雜，由頸部、腹部、內瓶及底座組成，各部件層層套疊。內瓶描繪五彩祥雲和紅色蝙蝠，瓶腹鏤空彩繪兩對口銜蓮花和靈芝的雙龍紋。當轉動瓶頸時，內瓶隨之旋轉，透過鏤空設計欣賞蝙蝠飛翔於五彩祥雲，展現華美與絢麗的動感，反映乾隆皇帝喜好風雅，同時勇於創新、追求奇趣的精神。

巴黎裝飾藝術博物館藏「布洛瓦帶蓋長頸壺」，由法國著名塞弗爾瓷器廠（Manufacture de Sèvres）與多位藝術家共同製成，是19世紀法國奢華工藝的經典。雕塑家阿爾貝自文藝復興時期的藝術表現汲取靈感，設計出作品的整體造型、雕塑和彩繪裝飾。瓶身底色和堆花裝飾（pâte-sur-pâte）技術，則源自亞洲陶瓷工藝，展現工藝與美學的完美結合。

Van Cleef & Arpels梵克雅寶的經典前衛之作「Zip」項鍊，靈感來自於飛行外套和軍服拉鍊。這款項鍊於1938年獲得專利，並於1950年開始製作。項鍊巧妙運用流蘇式拉鍊，拉開時可作為項鍊，拉合時則轉換為手鍊，邊緣綴飾金絲心形圖案、祖母綠寶石和鑽石，展現梵克雅寶對於作品多變形式的喜好與創意，流露作品動感與巧思交織的迷人魅力。

●「大美不言」 9月26日至12月29日於故宮北院展出，明（2025）年1月23日至4月20日，移師至嘉義故宮南院展出。

國立故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館、VanCleef&Arpels 梵克雅寶共同主辦「大美不言」典藏精粹特展，9月26日起於故宮北部院區盛大登場，展品包含故宫藏〈清乾隆 洋彩玲瓏轉旋瓶〉。記者邱德祥／攝影
國立故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館、VanCleef&Arpels 梵克雅寶共同主辦「大美不言」典藏精粹特展，9月26日起於故宮北部院區盛大登場，展品包含故宫藏〈清乾隆 洋彩玲瓏轉旋瓶〉。記者邱德祥／攝影
國立故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館、VanCleef&Arpels 梵克雅寶共同主辦「大美不言」典藏精粹特展，9月26日起於故宮北部院區盛大登場，今天舉辦開箱記者會，三方精選展品包含故宫藏〈清乾隆 洋彩玲瓏轉旋瓶〉、巴黎裝飾藝術博物館藏(布洛瓦帶蓋長頭壺)，以及 Van Cleef&Arpels 梵克雅寶典藏的(Zip)項錬，現場戒備森嚴。記者邱德祥／攝影
國立故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館、VanCleef&Arpels 梵克雅寶共同主辦「大美不言」典藏精粹特展，9月26日起於故宮北部院區盛大登場，今天舉辦開箱記者會，三方精選展品包含故宫藏〈清乾隆 洋彩玲瓏轉旋瓶〉、巴黎裝飾藝術博物館藏(布洛瓦帶蓋長頭壺)，以及 Van Cleef&Arpels 梵克雅寶典藏的(Zip)項錬，現場戒備森嚴。記者邱德祥／攝影
國立故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館、VanCleef&Arpels 梵克雅寶共同主辦「大美不言」典藏精粹特展，9月26日起於故宮北部院區盛大登場。今天舉辦開箱記者會，圖為展品：Van Cleef&Arpels 梵克雅寶典藏的(Zip)項錬。記者邱德祥／攝影
國立故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館、VanCleef&Arpels 梵克雅寶共同主辦「大美不言」典藏精粹特展，9月26日起於故宮北部院區盛大登場。今天舉辦開箱記者會，圖為展品：Van Cleef&Arpels 梵克雅寶典藏的(Zip)項錬。記者邱德祥／攝影
國立故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館、VanCleef&Arpels 梵克雅寶共同主辦「大美不言」典藏精粹特展，9月26日起於故宮北部院區盛大登場。今天舉辦開箱記者會，圖為展品：巴黎裝飾藝術博物館藏(布洛瓦帶蓋長頭壺)。記者邱德祥／攝影
國立故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館、VanCleef&Arpels 梵克雅寶共同主辦「大美不言」典藏精粹特展，9月26日起於故宮北部院區盛大登場。今天舉辦開箱記者會，圖為展品：巴黎裝飾藝術博物館藏(布洛瓦帶蓋長頭壺)。記者邱德祥／攝影
國立故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館、VanCleef&Arpels 梵克雅寶共同主辦「大美不言」典藏精粹特展，9月26日起於故宮北部院區盛大登場。今天舉辦開箱記者會，梵克雅寶典藏與展覽部門總監Alexandrine Maviel Sonet（右）介紹展品。記者邱德祥／攝影
國立故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館、VanCleef&Arpels 梵克雅寶共同主辦「大美不言」典藏精粹特展，9月26日起於故宮北部院區盛大登場。今天舉辦開箱記者會，梵克雅寶典藏與展覽部門總監Alexandrine Maviel Sonet（右）介紹展品。記者邱德祥／攝影

博物館 巴黎 故宮南院

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