iPhone 16 Pro沙漠色鈦金屬、iPhone 16 Plus湖水綠開箱！3大超實用功能教你這樣用

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
今年iPhone 16系列新機記者最推薦這2色。記者黃筱晴／攝影
今年iPhone 16系列新機記者最推薦這2色。記者黃筱晴／攝影

iPhone 16系列明早正式開賣，記者搶先開箱實拍iPhone 16 Pro、iPhone 16 Plus新機美照，一起來看看預購最夯的沙漠色鈦金屬，還有發表會時較少人關注到湖水綠色實機到底有多美！

Pro系列延續去年的鈦金屬材質，新增的沙漠色鈦金屬果然跟充滿神秘感的沙漠一樣，不同角度看起來顏色都不太一樣，有些角度看起來像玫瑰金、香檳金，有些光線下看起來又偏粉色系，如果不是對黑白灰色系情有獨鍾，沙漠色的確是搶眼又耐看的絕佳選擇。

數字系列的飽和色系發表後評價兩極，但記者可以打包票，實機絕對比照片好看很多，與iPhone 15系列一樣都是不太沾指紋的霧面質感，有別於去年全系列都粉粉嫩嫩，這次用色飽和但完全不俗氣，湖水綠實機出乎意料非常耐看，帶點灰色調的藍綠色感覺任何人都很適合上手，鏡頭框旁的跳色設計更是讓你在裝上保護殼之後還是很搶眼。

今年除了連數字系列都加入可自訂功能的動作按鈕之外，最重要，目前也是記者最喜歡的當然是全新的「相機控制」按鍵，在任何頁面甚至是螢幕鎖定狀態下，只要按一下相機控制按鍵，就可以立即開啟相機功能，再按一下即可拍照、維持長按則是直接開始錄影；輕壓一下打開上次使用的控制選項，輕壓兩下則可以看到更多控制選項，包括曝光、景深、縮放、相機、風格、色調，手指在按鍵上滑動就能調整設定。

雖然一開始有點難掌握輕壓的微妙力道，但上手以後真的超級好用，可以更滑順在拍攝前、拍攝途中調整各種參數設定，直式操作時也能用拇指來調整。但要注意，手比較小的用戶，建議選iPhone 16 Pro或是iPhone 16比較方便在橫式拍攝時單手掌握；如果大多都是直式拍攝使用，動作按鈕位置怎麼拿都非常剛好，手機尺寸反而影響不大。

另外一個人人都用得到的新功能「攝影風格」，只要點選照片 > 編輯 > 點選風格控制板，即可上下左右滑動操作，同時調整色調和顏色，提供更自然的個人化風格效果，實際使用非常直覺，想要什麼色調氛圍都可以隨意快速調整，如果有更進階的編輯需求，原本的調整功能也都保留，可以靈活搭配使用。不過這個功能僅限用iPhone 16系列拍下的照片獨有，用iPhone 15之前機種或是其他品牌手機拍的照片傳過來，都沒辦法啟用這個功能進行編輯。

而另一個平常大多數人可能不太在意，但實際使用超神奇的「混音」功能，只要是使用iPhone 16系列拍的影片都能用，除了原本的音效，還可選擇畫面內、錄音室、電影級3種聲音效果，在拍攝後調整聲音，其中「畫面內」模式可聚焦鏡頭內人物，降低鏡頭外的環境背景音，在吵雜環境拍攝時就非常好用。

至於Pro系列獨有的錄製杜比視界4K 120fps影片，以及可使用ProRes格式拍攝，其實只對經常會使用iPhone來拍攝影片、進行後製剪輯的用戶才比較有感，且拍下來的檔案很大，幾乎一定得搭配外接硬碟使用才不會秒爆容量。

如果你還在考慮要買Pro系列還是數字系列，今年的iPhone 16系列直接跨2代升級A18晶片，幾個重點新功能也都具備，可說是CP值超級高，如果有預算考量，沒有特別強烈的長焦拍攝、專業錄影使用需求，買iPhone 16或iPhone 16 Plus其實就很夠用。

同步推出的配件色系今年也走飽和色風格。記者黃筱晴／攝影
同步推出的配件色系今年也走飽和色風格。記者黃筱晴／攝影
全系列背蓋都是不太沾指紋的霧面質感。記者黃筱晴／攝影
全系列背蓋都是不太沾指紋的霧面質感。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15 Plus（左）與iPhone 16 Plus（右）鏡頭排列改變一眼即可辨識。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15 Plus（左）與iPhone 16 Plus（右）鏡頭排列改變一眼即可辨識。記者黃筱晴／攝影
動作按鈕今年拓展至全系列都具備。記者黃筱晴／攝影
動作按鈕今年拓展至全系列都具備。記者黃筱晴／攝影
大螢幕爽度與單手操控便利性，你選哪一個？記者黃筱晴／攝影
大螢幕爽度與單手操控便利性，你選哪一個？記者黃筱晴／攝影
今年蘋果賦予影片更多後製彈性，調整4K 120fps影片播放速度，或是混音功能都在手機端就能輕鬆操作。記者黃筱晴／攝影
今年蘋果賦予影片更多後製彈性，調整4K 120fps影片播放速度，或是混音功能都在手機端就能輕鬆操作。記者黃筱晴／攝影
iPhone 16 Pro（右）與iPhone 15 Pro（左）相比，邊框明顯變窄，螢幕高度也微微高了一些。記者黃筱晴／攝影
iPhone 16 Pro（右）與iPhone 15 Pro（左）相比，邊框明顯變窄，螢幕高度也微微高了一些。記者黃筱晴／攝影
尺寸較小的iPhone 16 Pro，相機控制按鍵橫式操作比較穩定、順暢。記者黃筱晴／攝影
尺寸較小的iPhone 16 Pro，相機控制按鍵橫式操作比較穩定、順暢。記者黃筱晴／攝影
Pro系列獨有的錄製杜比視界4K 120fps影片，以及可使用ProRes格式拍攝。記者黃筱晴／攝影
Pro系列獨有的錄製杜比視界4K 120fps影片，以及可使用ProRes格式拍攝。記者黃筱晴／攝影
今年全新的相機控制按鈕。記者黃筱晴／攝影
今年全新的相機控制按鈕。記者黃筱晴／攝影
沙漠色鈦金屬與湖水綠都是越看越耐看的顏色。記者黃筱晴／攝影
沙漠色鈦金屬與湖水綠都是越看越耐看的顏色。記者黃筱晴／攝影
鏡頭框旁的跳色設計即使裝上保護殼還是很搶眼。記者黃筱晴／攝影
鏡頭框旁的跳色設計即使裝上保護殼還是很搶眼。記者黃筱晴／攝影
直式用拇指操作相機控制按鍵位置很剛好，較不受機身尺寸影響。記者黃筱晴／攝影
直式用拇指操作相機控制按鍵位置很剛好，較不受機身尺寸影響。記者黃筱晴／攝影
原廠配件具備結合傳導層的藍寶石玻璃，可將手指動作傳送到「相機控制」按鈕。記者黃筱晴／攝影
原廠配件具備結合傳導層的藍寶石玻璃，可將手指動作傳送到「相機控制」按鈕。記者黃筱晴／攝影
單手橫式使用iPhone 16 Plus的相機控制按鍵，稍嫌勉強。記者黃筱晴／攝影
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