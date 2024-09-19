iPhone 16 Pro沙漠色鈦金屬、iPhone 16 Plus湖水綠開箱！3大超實用功能教你這樣用

iPhone 16系列明早正式開賣，記者搶先開箱實拍iPhone 16 Pro、iPhone 16 Plus新機美照，一起來看看預購最夯的沙漠色鈦金屬，還有發表會時較少人關注到湖水綠色實機到底有多美！

Pro系列延續去年的鈦金屬材質，新增的沙漠色鈦金屬果然跟充滿神秘感的沙漠一樣，不同角度看起來顏色都不太一樣，有些角度看起來像玫瑰金、香檳金，有些光線下看起來又偏粉色系，如果不是對黑白灰色系情有獨鍾，沙漠色的確是搶眼又耐看的絕佳選擇。

數字系列的飽和色系發表後評價兩極，但記者可以打包票，實機絕對比照片好看很多，與iPhone 15系列一樣都是不太沾指紋的霧面質感，有別於去年全系列都粉粉嫩嫩，這次用色飽和但完全不俗氣，湖水綠實機出乎意料非常耐看，帶點灰色調的藍綠色感覺任何人都很適合上手，鏡頭框旁的跳色設計更是讓你在裝上保護殼之後還是很搶眼。

今年除了連數字系列都加入可自訂功能的動作按鈕之外，最重要，目前也是記者最喜歡的當然是全新的「相機控制」按鍵，在任何頁面甚至是螢幕鎖定狀態下，只要按一下相機控制按鍵，就可以立即開啟相機功能，再按一下即可拍照、維持長按則是直接開始錄影；輕壓一下打開上次使用的控制選項，輕壓兩下則可以看到更多控制選項，包括曝光、景深、縮放、相機、風格、色調，手指在按鍵上滑動就能調整設定。

雖然一開始有點難掌握輕壓的微妙力道，但上手以後真的超級好用，可以更滑順在拍攝前、拍攝途中調整各種參數設定，直式操作時也能用拇指來調整。但要注意，手比較小的用戶，建議選iPhone 16 Pro或是iPhone 16比較方便在橫式拍攝時單手掌握；如果大多都是直式拍攝使用，動作按鈕位置怎麼拿都非常剛好，手機尺寸反而影響不大。

另外一個人人都用得到的新功能「攝影風格」，只要點選照片 > 編輯 > 點選風格控制板，即可上下左右滑動操作，同時調整色調和顏色，提供更自然的個人化風格效果，實際使用非常直覺，想要什麼色調氛圍都可以隨意快速調整，如果有更進階的編輯需求，原本的調整功能也都保留，可以靈活搭配使用。不過這個功能僅限用iPhone 16系列拍下的照片獨有，用iPhone 15之前機種或是其他品牌手機拍的照片傳過來，都沒辦法啟用這個功能進行編輯。

而另一個平常大多數人可能不太在意，但實際使用超神奇的「混音」功能，只要是使用iPhone 16系列拍的影片都能用，除了原本的音效，還可選擇畫面內、錄音室、電影級3種聲音效果，在拍攝後調整聲音，其中「畫面內」模式可聚焦鏡頭內人物，降低鏡頭外的環境背景音，在吵雜環境拍攝時就非常好用。

至於Pro系列獨有的錄製杜比視界4K 120fps影片，以及可使用ProRes格式拍攝，其實只對經常會使用iPhone來拍攝影片、進行後製剪輯的用戶才比較有感，且拍下來的檔案很大，幾乎一定得搭配外接硬碟使用才不會秒爆容量。