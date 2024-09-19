卡友太幸福了！郭富城演唱會持國泰世華CUBE卡提前1天搶先購

「舞台王者」郭富城8月剛在香港紅磡完成13場熱爆全港的全新「ICONIC世界巡迴演唱會」，嶄新的曲目編排、歌舞與造型令觀眾看得目瞪口呆，而震撼眼球的魔幻方塊舞台，更是再次贏得「紅磡舞台製作天花板」的美譽。

官方日前正式公告，國泰世華銀行-郭富城ICONIC世界巡迴演唱會「2024台北站」演唱會，將於12月27至29日，連3天在台北小巨蛋帥氣登場。門票將於9月21日中午12點正式全面開賣，國泰世華CUBE卡友可提前1天，於9月20日中午12點，透過udn售票網的國泰世華CUBE卡友專區，限區限量優先購買。

郭富城睽違5年再次攻蛋，歌迷無不引頸期盼，不僅是其總是不斷突破舞台界限，更因為其精湛的唱跳功力搭配華麗舞台造型及超炫視覺特效，所營造出的魔幻舞台魅力而讓人心神嚮往。這次為了國泰世華銀行-郭富城ICONIC世界巡迴演唱會「2024台北站」的演出，特別將立體多元舞台搬來台灣，當中巨翼LED舞台多角度立體展現，衝擊視覺特效震撼全場；另一座精心打造的「魔幻方塊凱旋門」搭配多重視覺特效，更令人目眩神迷。

隨數位浪潮推升，國泰世華致力為客戶打造彈性、權益自主、安全的客製化數位金融服務，並打造CUBE數位品牌，致力實踐科技賦能精神。此次特別贊助「郭富城ICONIC世界巡迴演唱會」，盼能帶給民眾獨特難忘的音樂饗宴。