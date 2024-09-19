台南遠東香格里拉邀姊妹飯店 醉月樓客座鉅獻「川味之旅」

隨著秋季的來臨，正是品味美食的最佳時節。台南遠東香格里拉特別邀請姊妹飯店臺北遠東香格里拉醉月樓的賴忠舜主廚南下客座，於9月25日至10月13日在飯店三十八樓「醉月樓」餐廳推出「川味之旅」。這次的客座活動將傳統的麻辣辛香與創新元素結合，為饕客帶來耳目一新的味覺體驗。

賴忠舜主廚以學習川菜為起點，因對中華料理的熱愛而全心投入中餐領域，精研各大菜系的精髓。三十多年來，他不斷精進廚藝，堅持將料理做到極致。「一道有質感的料理，源自廚師的溫度」是賴主廚始終銘記在心的座右銘。賴主廚目前是台北遠東香格里拉飯店醉月樓的主廚，此次南下客座，他以初心為出發點，為南部的饕客們獻上融合經典與創新的川菜滋味。

川菜以其豐富層次口感著稱，尤其以麻、辣、鮮、香、酸、甜等味覺特色聞名。不同於其他中華料理，川菜強調調料的多樣性與巧妙搭配，麻辣味型尤為讓人食之難忘。在此次客座活動中，賴主廚的每道菜都展現出獨特風味與精湛手藝。

本次活動首推的玫瑰花國王大蝦，是一道奢華精緻的熱菜，以澳洲大蝦為主角，展現川菜的創新與優雅。賴主廚精選鮮嫩的澳洲大蝦，搭配特製的玫瑰花醬汁，將海鮮的鮮甜與玫瑰的芳香完美結合。蝦肉經過精細烹調，保留彈嫩口感，同時吸收了玫瑰花醬的香氣，使整道菜散發出獨特的花香與海鮮的自然鮮味，帶來極致味覺享受，是此次川菜盛宴中的亮點佳餚。

經典的麻婆豆腐佐蓬萊香米飯更是不可錯過。賴主廚以麻辣鮮香為基調，選用滑嫩豆腐，搭配鮮香豬肉末、花椒、乾辣椒與特製醬汁，經慢火煨煮，使各種味道充分融合，豆腐吸收了麻辣醬汁的精華，入口即化，再配上芳香鬆軟的蓬萊米飯，為您帶來無與倫比的美味體驗。

蔥爆四方美國牛則融合了傳統與現代風味，選用肉質鮮嫩多汁的美國去骨牛小排，搭配大蔥的香氣與醬料的醇厚味道，經慢火細燉，使牛肉吸收醬汁的精華，入口即化，層次分明，既保留川菜麻辣特色，又賦予牛肉獨特的細膩口感，是色香味俱全的美食。

另一道創新料理脆香蒜辣豬腳，中西合璧，選用德國豬腳，將外皮烤至酥脆，保持肉質鮮嫩多汁，並以特製香辣醬汁細火燉煮，充分吸收麻辣醬汁的香氣，融合主廚秘製調味，展現德國豬腳的豐富口感與川菜的辛香麻辣結合，創造出既有歐洲經典，又帶東方麻辣風味的特色佳餚。

而冷盤涼拌煙燻豆包絲則是川菜愛好者不容錯過的經典佳餚。賴主廚精選豆包絲，口感柔韌且富有嚼勁，再經辣椒油、花椒等調料的細緻調配，使每一口都充滿層次感與香辣刺激。

此外，賴主廚還準備了其他美味佳餚，包括麻香回味的四川椒麻雞、以台南特產虱目魚皮為主角的酸湯虱目魚皮、創新之作宮保皮蛋代代子，鮮味十足的酸辣海鮮羹以及脆彈口感與濃郁醬汁相得益彰的翡翠干燒花膠肚。上述單點佳餚，另有個人套餐選擇。