德誼數位首推「訂閱制」 首賣日三創買iPhone 16現抽Apple Watch Series 10
iPhone 16全系列新機9月20正式開賣，德誼數位推出多項優質購機優惠，搭配指定門號方案與配件套餐，最高現省20,450元，開賣當天德誼數位也將於台北三創門市舉辦首賣活動，前50名排隊購新機消費者，將可獲得澎湃排隊禮，幸運扭蛋機會乙次，扭蛋獎項含最新款Apple Watch Series 10，還有HomePod mini、Harman Kardon水母喇叭、Marshall Willen、AirPods Pro等熱銷周邊，搭配遠傳門號指定方案加碼免費容量小升大。
今年德誼數位也首度推出全新訂閱制服務，超低月付1,614元，搭配專屬維修保險，於每年購機回收時保證50%回收價，吸引每年都想換新的年輕族群、預算有限的學生族群加入，主打一站式服務，消費者可以原機半價的金額進行訂閱，並在每年推出新機時優先取機。德誼數位今年更加碼限量100組贈送指定保護殼及保護貼。
德誼數位觀察今年iPhone 16系列購機機勢，有超過7成消費者對Apple Intelligence功能抱持高度期待，並有超過8成的民眾欲入手更高性能的Pro系列。機身顏色方面，超過半數的消費者鎖定全新推出的「沙漠色鈦金屬」配色，而iPhone 16系列的新色「湛海藍」為最多人的青睞。雖然有許多民眾還在觀望Apple Intelligence功能，但因為今年新機沒漲價，整體預購量比往年預計多10～15％。
德誼數位也推出多重購機優惠，包括持指定舊款iPhone至德誼數位門市換新機，指定機型加碼享有10%回饋，最高可折高達33,220元；凡註冊德誼數位會員即可獨享「好德點」，享受更多購物優惠。另外，德誼數位為9月壽星推出特別回饋，最高可獲得600元購物金，若於開賣當日網路門市下單，可再抽多款熱門好禮。
購買新機另可加購頂級周邊配件大禮包，其中加購組合包含保護殼、DE Care保險或AppleCare+服務，凡任選1項加購即送充電或配件好禮；配件套餐則含有快速充電組、指定款保護殼、螢幕保護貼及行動電源等多項實用配件，最高現省2,450元。同時，德誼數位亦推出電信優惠方案，凡購買iPhone系列任一機款，搭配門號攜碼遠傳月付1,399元30個月，便可享5G飆網吃到飽，網外通話220分鐘，現折18,000元，消費者亦可使用指定銀行或支付方式，享有更多的專屬回饋。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言