德誼數位首推「訂閱制」 首賣日三創買iPhone 16現抽Apple Watch Series 10

iPhone 16全系列新機9月20正式開賣，德誼數位推出多項優質購機優惠，搭配指定門號方案與配件套餐，最高現省20,450元，開賣當天德誼數位也將於台北三創門市舉辦首賣活動，前50名排隊購新機消費者，將可獲得澎湃排隊禮，幸運扭蛋機會乙次，扭蛋獎項含最新款Apple Watch Series 10，還有HomePod mini、Harman Kardon水母喇叭、Marshall Willen、AirPods Pro等熱銷周邊，搭配遠傳門號指定方案加碼免費容量小升大。

今年德誼數位也首度推出全新訂閱制服務，超低月付1,614元，搭配專屬維修保險，於每年購機回收時保證50%回收價，吸引每年都想換新的年輕族群、預算有限的學生族群加入，主打一站式服務，消費者可以原機半價的金額進行訂閱，並在每年推出新機時優先取機。德誼數位今年更加碼限量100組贈送指定保護殼及保護貼。

德誼數位觀察今年iPhone 16系列購機機勢，有超過7成消費者對Apple Intelligence功能抱持高度期待，並有超過8成的民眾欲入手更高性能的Pro系列。機身顏色方面，超過半數的消費者鎖定全新推出的「沙漠色鈦金屬」配色，而iPhone 16系列的新色「湛海藍」為最多人的青睞。雖然有許多民眾還在觀望Apple Intelligence功能，但因為今年新機沒漲價，整體預購量比往年預計多10～15％。

德誼數位也推出多重購機優惠，包括持指定舊款iPhone至德誼數位門市換新機，指定機型加碼享有10%回饋，最高可折高達33,220元；凡註冊德誼數位會員即可獨享「好德點」，享受更多購物優惠。另外，德誼數位為9月壽星推出特別回饋，最高可獲得600元購物金，若於開賣當日網路門市下單，可再抽多款熱門好禮。