aMEI張惠妹12/21起首攻台北大巨蛋連唱5場！台灣大哥大VIP用戶提早1天限量搶票

天后aMEI張惠妹首度進攻台北大巨蛋，12月21日起一連舉辦5場《ASMR Maxxx @ Taipei Dome世界巡迴演唱會》，成為大巨蛋第一位舉辦跨年演唱會的歌手。天后「妹」力無法擋，演唱會門票一席難求，台灣大哥大和旗下影音串流平台MyVideo回饋用戶，凡台灣大哥大VIP用戶、5G指定資費用戶、MyVideo返利黑卡會員，於指定時間進入台灣大哥大客服APP或MyVideo專區，即有機會獲取限量序號，提前1天進入官方售票系統獨立專區，優先搶票。

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張惠妹宣布成為首位在跨年期間於台北大巨蛋表演的華語歌手，橫跨2024年與2025年一連舉辦5場《ASMR Maxxx @ Taipei Dome世界巡迴演唱會》，團隊投入超過2億元的製作成本，讓這場始於台北小巨蛋的《aMEI ASMR世界巡迴演唱會》，在歷經兩年並蛻變升級為戶外旗艦版《aMEI ASMR max世界巡迴演唱會》，巨無霸級舞台尺寸前所未見，預計將比本月剛完成的上海8萬人體育場更巨大，音響更是重金禮聘多次在東京巨蛋設計音響的日本團隊操刀，將帶給前來台北大巨蛋的歌迷最過癮的演出。

台灣大哥大今年起陸續贊助多個天王天后級歌手演唱會，如Calum Scott及張清芳等，促進整體娛樂產業發展。為回饋樂迷，在演唱會前，MyVideo也推出一系列國外巨星演唱會現場實況線上看，包括《魔力紅－巴黎賭場演唱會》，《BLACKPINK－The Show 線上演唱會》、《碧昂絲－科切拉音樂節》、《蕾哈娜－反了專輯演唱會》、《新好男孩：做自己 世界巡迴演唱會》、《山姆史密斯 倫敦演唱會》等，讓樂迷在家中看電視就能輕鬆感受巨星演唱會的精彩魅力。