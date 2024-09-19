7-ELEVEN聯名「Ku’s dream酷的夢」新推5款療「芋」美食！「芋泥肉鬆嫩蛋捲餅、芋泥玫瑰塔」吃一波

芋頭控又可以大飽口福了，鹹甜美味一次滿足！7-ELEVEN積極推廣在地農產，掌握節令美食商機，看好消費者對芋頭系列商品接受度高，再度攜手芋頭教主、百萬訂閱的YouTuber「Ku’s dream酷的夢」推出全新5款聯名美食，皆使用當季在地檳榔心芋頭品種，口感綿密豐富，更以「多變吃法」增加鹹食結構，讓全台芋頭愛好者們不用再戰鹹甜，24小時全時段都能滿足需求。

根據外部統計，本土芋頭每年產值逾20億，尤其芋頭耐煮、煎煮炒炸、可甜可鹹的豐富變化性，多元吃法也已培養出特定的粉絲客群。7-ELEVEN內部統計，芋頭長年是超商消費者熱愛的人氣口味，系列商品銷售逐年成長，去年首次聯手芋頭教主、擁有百萬訂閱的YouTuber「Ku’s dream酷的夢」推出多款烘焙系商品與冰品，成功帶動商品業績翻倍銷售成長。

即日起7-ELEVEN再度聯手芋頭教主「Ku’s dream酷的夢」，企畫全新主題「美好香芋」推出芋頭輕食與甜點系列。這次合作延續去年大獲好評的「芋頭加上肉鬆」鹹甜絕配口味，使用濃厚香氣的在地檳榔心芋頭製成綿密芋泥，應用在多款新品，並首度開發鹹食品項，滿足各種芋頭控的味蕾渴望。7-ELEVEN表示，芋頭隨著烹調手法不同口味變化相當多元，新品首推兩款台式小吃「芋頭炊粉湯」（售價79元）、「芋頭排骨酥湯麵」（售價99元），使用在地檳榔心芋頭入菜，湯頭為清甜道地台式風味。

聯名新品還有「芋泥肉鬆嫩蛋捲餅」，以進口香Q捲餅皮，高溫烘烤後呈現炙烤感，包裹綿密的芋泥肉鬆與嫩滑炒蛋，售價69元；「芋泥奶皇丹麥」將丹麥酥皮麵包與香甜芋泥餡、鹹香奶黃完美結合，外層酥脆、內餡香濃，售價49元；還有立體造型的「芋泥玫瑰塔」，香酥塔皮中間搭配軟綿芋泥製成的滑順雙層內餡，融入牛奶麻糬口感Q彈，售價55元。