米蘭春夏25時裝周／E.S帥到國外去！與貝克漢同賞BOSS

BOSS全新2025春夏系列於米蘭時裝週期間在米蘭塞納托宮（Palazzo del Senato）超現實的花園場景中發布。多位代言BOSS的運動明星都上場走秀，展演以「下班後」（Out of Office）為靈感的全新系列。台灣饒舌歌手E.SO瘦子、《怪奇物語》男星Jamie Campbell Bower、與英國名人大衛貝克漢（David Beckham）等人也都出席觀秀。

為了能呈現出「下班後」的主題，模特兒在中央庭院一片綠意盎然的靜謐綠洲中魚貫而出，營造出與傳統西裝出現的場域相對比的情境。西裝向來是BOSS剪裁傳統的代表作，但這次摒棄了墊肩和內部結構的束縛，以更柔和的輪廓呈現。本季的重點單品是一款低調的三扣式西裝，採用輕薄面料，輕柔地包裹身體，能隨身型柔軟變化。這也次首次在BOSS秀上出現調節抽繩、瑜伽墊和網球拍包等運動風服裝款式和配件，還有從睡衣與浴袍等居家服飾中汲取靈感的時尚單品。