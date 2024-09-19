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米蘭春夏25時裝周／E.S帥到國外去！與貝克漢同賞BOSS

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
大衛貝克漢出席BOSS 2025春夏時裝秀。圖／BOSS提供
大衛貝克漢出席BOSS 2025春夏時裝秀。圖／BOSS提供

BOSS全新2025春夏系列於米蘭時裝週期間在米蘭塞納托宮（Palazzo del Senato）超現實的花園場景中發布。多位代言BOSS的運動明星都上場走秀，展演以「下班後」（Out of Office）為靈感的全新系列。台灣饒舌歌手E.SO瘦子、《怪奇物語》男星Jamie Campbell Bower、與英國名人大衛貝克漢（David Beckham）等人也都出席觀秀。

為了能呈現出「下班後」的主題，模特兒在中央庭院一片綠意盎然的靜謐綠洲中魚貫而出，營造出與傳統西裝出現的場域相對比的情境。西裝向來是BOSS剪裁傳統的代表作，但這次摒棄了墊肩和內部結構的束縛，以更柔和的輪廓呈現。本季的重點單品是一款低調的三扣式西裝，採用輕薄面料，輕柔地包裹身體，能隨身型柔軟變化。這也次首次在BOSS秀上出現調節抽繩、瑜伽墊和網球拍包等運動風服裝款式和配件，還有從睡衣與浴袍等居家服飾中汲取靈感的時尚單品。

系列的以淺藍、海軍藍、大地棕、白色、黑色，以及低調的綠色變化等組成鬆弛自在的色調。女裝的褲長提高至腳踝以上，採用包裹式結構與垂墜呈現優雅與活動自由。披肩與可摺疊的hobo包呈現舒適的氣息，鞋款以柔和圓潤鞋頭取代以往的尖頭和方形鞋款。

英國男星Jamie Campbell Bower出席BOSS 2025春夏時裝秀。圖／BOSS提供
英國男星Jamie Campbell Bower出席BOSS 2025春夏時裝秀。圖／BOSS提供
大衛貝克漢出席BOSS 2025春夏時裝秀。圖／BOSS提供
大衛貝克漢出席BOSS 2025春夏時裝秀。圖／BOSS提供
單口袋設計等更加休閒的襯衫輪廓搭配過膝長褲。圖／BOSS提供
單口袋設計等更加休閒的襯衫輪廓搭配過膝長褲。圖／BOSS提供
裹身長袍式洋裝既舒適又優雅。圖／BOSS提供
裹身長袍式洋裝既舒適又優雅。圖／BOSS提供
BOSS全新2025春夏系列以「Out of Office」為主題。圖／BOSS提供
BOSS全新2025春夏系列以「Out of Office」為主題。圖／BOSS提供
E.SO瘦子出席BOSS 2025春夏時裝秀。圖／BOSS提供
E.SO瘦子出席BOSS 2025春夏時裝秀。圖／BOSS提供
2025年春夏的西裝輪廓會隨著穿著者的身形而變化，賦予更多自由和個性表達的空間。圖／BOSS提供
2025年春夏的西裝輪廓會隨著穿著者的身形而變化，賦予更多自由和個性表達的空間。圖／BOSS提供
BOSS全新2025春夏系列以「Out of Office」為主題。圖／BOSS提供
BOSS全新2025春夏系列以「Out of Office」為主題。圖／BOSS提供
BOSS全新2025春夏系列於在米蘭塞納托宮發布。圖／BOSS提供
BOSS全新2025春夏系列於在米蘭塞納托宮發布。圖／BOSS提供
本季BOSS首度呈現抽繩等運動風服裝款式和配件。圖／BOSS提供
本季BOSS首度呈現抽繩等運動風服裝款式和配件。圖／BOSS提供
女裝以包裹式結構與優雅的垂墜設計，讓穿著者擁有更多的活動自由。圖／BOSS提供
女裝以包裹式結構與優雅的垂墜設計，讓穿著者擁有更多的活動自由。圖／BOSS提供
E.SO瘦子受邀出席米蘭2025春夏時裝秀。圖／BOSS提供
E.SO瘦子受邀出席米蘭2025春夏時裝秀。圖／BOSS提供
E.SO瘦子身穿BOSS頂級系列米灰色燈芯絨雙排扣西裝出席米蘭2025春夏時裝秀。圖／BOSS提供
E.SO瘦子身穿BOSS頂級系列米灰色燈芯絨雙排扣西裝出席米蘭2025春夏時裝秀。圖／BOSS提供
大衛貝克漢與Anna Wintour出席BOSS 2025春夏時裝秀。圖／BOSS提供
大衛貝克漢與Anna Wintour出席BOSS 2025春夏時裝秀。圖／BOSS提供
2025年春夏的西裝以更柔和的方式讓穿著者自由。圖／BOSS提供
2025年春夏的西裝以更柔和的方式讓穿著者自由。圖／BOSS提供

米蘭 西裝 運動

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