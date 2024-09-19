全球首發！屬於你的桌上貓．美術館首次日曆化登場 破300幅名畫貓化一次收錄、萌翻2025每一天

深受貓奴喜愛的《貓．美術館》又來囉！2019年首次登台就造成熱烈討論，足跡踏過台北、台中、高雄、屏東等地，創下超過20萬人次觀展記錄。這次帶來全球首發的全新企劃《屬於你的桌上貓．美術館2.0：喵畫禮物盒》，一次收錄【2025年貓．美術館365日曆】、【貓言貓語指引卡】等期間限定周邊好禮，近百幅作品首次亮相，就是要萌翻你的2025！

日本藝術家Shu Yamamoto（山本修），2007年開啟以貓為主角的名畫貓化創作，直至2017年已累計高達500件作品。2019年起陸續於台北、高雄、屏東、香港、首爾等城市展出，吸引眾多愛貓人士觀展。2021年推出《屬於你的貓．美術館1.0 CAT ART by Shu Yamamoto × 公仔盒玩》，在嘖嘖平台募資突破400萬，創下超越目標金額1700%佳績，眾多貓粉紛紛敲碗許願2.0誕生。

《屬於你的桌上貓美術館2.0：喵畫禮物盒》此次由作者山本修親自參與監製，精選超過365幅貓名畫首次日曆化登場，近百幅作品更是首次亮相，結合多重限定周邊，搶先全球僅獻給台灣粉絲的2025新年禮物《屬於你的桌上貓美術館2.0：喵畫禮物盒》，與你一起擼貓過日子、吸貓不間斷。

圖／有你共創數位提供

限定貓禮1【2025年貓．美術館365日曆】，精選超過365幅貓名畫，首次以日曆形式與貓粉們見面。每月精選一段貓界藝術史，以作者山本修獨特喵化風格，再現東、西方貓界藝術大師曠世巨作。每幅作品加上別具風格的喵式註解，貓作家趣聞、貓藝術流派介紹、畫作冷知識與時代背景等，為平凡的每一天添增更多療癒感，一起穿越到只有貓咪的平行宇宙裡，來場豪華、盛大、又萌到不行的的奇妙旅程！

限定貓禮2【貓言貓語指引卡】，延續1.0廣受好評的喵夏塔羅，推出全新企劃貓咪天使卡，22張精美喵夏牌面搭配台灣限定貓畫背卡，讓貓語為你打開心靈通道、引導心靈走出迷惘，每日抽一張，為生活添加幾分療癒又不失趣味的儀式感！

限定貓禮3【戴珍珠耳環少女貓隨身卡夾】，方便攜帶的隨身卡夾，可以放入貓言貓語指引卡、交通卡或偶像小卡，附贈可愛的戴珍珠耳環少女貓的小吊飾，讓貓陪你一起度過通勤時間。限定貓禮4【貓手帳貼紙本&少女貓小貼紙】，記事本與貼紙簿的完美組合，手掌尺寸，記錄那些與貓有關的日常時刻、隨興手繪一筆、或用來收藏各種可愛貼紙，不錯過靈光湧現的一瞬間。

嘖嘖募資專屬加購特典【2025喵夏月掛曆】，選圖自喵夏《四季》與《明信片系列．十二月份主題》，可愛貓掌標示出每個與貓有關的節日，陪你一起過2025每個重要的貓日子。

《屬於你的桌上貓．美術館2.0：喵畫禮物盒》即日起已於嘖嘖募資平台獨家啟售，限量推出超早貓優惠1480元/組（原售價2700元/組），還可以優惠價獨家加購【2025喵夏月掛曆】，貓奴與藝術愛好者千萬不要錯過！詳情請上嘖嘖頁面或官方粉絲團查詢。

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