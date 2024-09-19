iPhone 16系列首波預購量成長近4成 沙漠色鈦金屬最受歡迎

iPhone 16買氣攀新高，根據Yahoo奇摩購物中心數據觀察，今年跨級配備A18、A18 Pro晶片、支援Apple Intelligence智慧系統的iPhone 16系列預購表現亮眼，整體預購量相較iPhone 15成長近4成，其中以iPhone Pro系列、256GB的機型為預購大宗、全新沙漠色鈦金屬最受歡迎。新機話題熱度夯，同時也帶動平台整體iPhone相關關鍵字熱搜量最高增長達63倍。

iPhone 16系列新機將在9月20日上午8點正式開賣， Yahoo奇摩購物中心為廣大果迷們祭出多重優惠，開賣期間下單即可抽SONY WF-1000XM5藍牙耳機（市價8,990元）及可愛的限量ㄚ虎頸枕。

此外， 9/30前使用星展信用卡購買iPhone 16新機任一機型，單筆分期滿30,000元以上並完成登錄，加碼再享限量3,600超贈點 （1點=1元）。同時，果粉還可同享舊機優惠，刷指定信用卡滿額最高可享5,000刷卡金，精選Apple系列配件領券也可享95折優惠。