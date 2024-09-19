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挑戰義大利！拿坡里×愛之味「麻婆豆腐披薩」新登場
繼續挑戰義大利人？「拿坡里披薩」本季攜手「愛之味」，首度跨界推出「麻婆豆腐披薩」，帶來全新的混搭滋味。「三商巧福」則是聯名「金蘭」，推出「瓜仔雞湯麵」與「滷翅瓜仔肉飯」，帶來復古的台式情調。
拿坡里披薩與愛之味合作推出的「麻婆豆腐披薩」，以愛之味漢方麻辣醬作為基底，製作成麻辣香鮮的麻婆肉醬，搭配金黃豆腐與洋蔥丁，最後再灑上蔥花，帶來麻辣川味。大披薩外帶原價369元，特價299元；小披薩外帶原價269元，特價199元。即日起點購指定套餐並選擇「麻婆豆腐披薩」，即可「漢方麻辣醬」優惠方案，加購價39元，售完為止。
「三商巧福」本次攜手台灣在地品牌「金蘭」，推出清甜回甘的「瓜仔雞湯麵」，湯底有著清潤甘甜的層次風味，原價145元，特價125元。另外還有「滷翅瓜仔肉飯」，將瓜仔肉搭配香滷雞翅，鹹香下飯，原價140元，特價125元。即日起點購「瓜仔雞湯麵」或「滷翅瓜仔肉飯」，就送折價券1張，同時可在三商巧福門市及金蘭好物網享有消費折抵，還能以20元優惠價，加購金蘭甘醇醬油1瓶（115ml）。
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