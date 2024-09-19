住宿送機票！「北投晶泉丰旅」慶開幕 平均房價破萬元

住宿送機票！晶華國際酒店集團「晶泉丰旅Wellspring by Silks」品牌旗下的第二個據點「北投晶泉丰旅」歡慶開幕，特別與「國泰亞洲萬里通」合作推出「開幕有『哩』Smile for Miles」住房專案，10,999元起雙人入住、贈送額外15,000「亞洲萬里通」里數，等同兌換香港來回經濟客艙獎勵機票一張。

歷時3年籌建，北投晶泉丰旅正式宣布開始接受訂房，館內「三燔北投」及「泉源閣」兩間餐廳也同步開幕營運。這是集團繼礁溪之後，再次於溫泉景區開設的新飯店；而集團旗下的總飯店數自此也達到16家，總房間數突破2,500間。北投晶泉丰旅總經理、同時也是集團營運副總裁陳惠芳表示，目標在年底前住房率將拉升至七成、房價預計可突破萬元。

歡慶開幕，除了與「國泰亞洲萬里通」合作之外，另有「晶彩迎賓」專案、含早餐每房6,999元起。加入晶華會APP的會員9月底前可享「三燔北投」及「泉源閣」用餐9折優惠。

北投晶泉丰旅主打交通便利、服務細膩以及健康永續三大特點，飯店距離新北投捷運站約3分鐘路程，共有100間客房、套房與16間湯屋，設施包括大眾風呂、露天泳池、沐蘭SPA芳療室、兒童天地以及提供駐村藝術家與房客互動的Gallery。

此外，飯店依照「黃金級綠建築規格」打造，多數房間都擁有獨立雙湯池、套房則規畫有戶外三湯池，並從日本引進「溫泉入浴指導員」，傳遞健康泡湯的禮儀與文化，同時推出經日本「永續健康旅遊協會」認證申請的在地行程。10月15日前平日湯屋享9折優惠、大眾風呂享8折優惠。

延伸晶華國際酒店集團在餐飲經營方面的優勢，擁有116席座位的「三燔北投」，在涮涮鍋、壽喜燒、居酒屋料理之外，又增加了可移動的當令海鮮車，以及選用陽明山小農蔬果的沙拉吧，壽喜燒的盛器也採用鋤頭造型的鑄鐵鍋，還原壽喜燒起源於農夫在農地以鋤頭為鍋具涮煮肉片的趣味性，多款鍋物套餐價格每人980元起。

中式料理餐廳「泉源閣」則將北投在地人情味，以及歷史時代感帶入澎派的辦桌料理中，以全包廂式規劃的餐廳共有7間、每間可供10至20人用餐，還有一間可容納80至100人的宴會廳，10人桌菜兩萬元起。

北投晶泉丰旅

官網：https://reurl.cc/nvl8gn

地址：台北市北投區泉源路19號