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消費滿千 抽總統套房！台中李方艾美周年慶 送百萬好禮

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
一泊二食吃到飽住房方案，可暢享樂美中餐廳40道粵菜港點。圖/李方艾美酒店提供
一泊二食吃到飽住房方案，可暢享樂美中餐廳40道粵菜港點。圖/李方艾美酒店提供

台中李方艾美酒店慶祝兩周年，即日起至10月31日於酒店內餐廳消費滿千元、就有機會參加摸彩，贏取總價值超過百萬元的豐富獎品，其中，包括艾美總統套房、ionex電動車及眾多家電。

李方艾美酒店表示，此次慶祝活動，首度推出總價值高達百萬的豐富好禮回饋。凡於周年慶期間，在酒店內餐廳包含一樓每日新鮮出爐西點午茶的Latitude 24、二樓提供各式海鮮與異國風味Buffet的新食譜全日餐廳(Latest Recipe)、三樓廣式片皮鴨與高檔中式佳餚的樂美中餐廳，以及24樓的高空景觀酒吧PANO 24，當日單筆消費滿1,000元即可獲得一張摸彩券，消費越多，摸彩券越多，得獎機會也越大。

此次周年慶活動獎品豐富，其中最引人矚目的是價值25萬元的艾美總統套房，還有價值91,800元的ionex電動車S7 Techno，以及價值42,800元的ionex電動車CoolOne小輕換電版。此外，還有多樣實用的momo家電好禮如冰箱、清淨機、氣炸鍋、自動洗烘掃拖機器人等，共計有65個名額、11月4日前抽出得獎者。

此外，周年慶期間也同步推出「一泊二食吃到飽住房方案」與「萬豪旅享家會員加碼贈點數住房專案」，住宿期間可享樂美中餐廳熱銷的粵菜港點晚餐暢享吃到飽，共有40道精緻菜色可任選；而萬豪旅享家會員預訂「會員加碼贈點數住房專案」入住經典/豪華客房或艾美套房，每晚可額外獲得5,000點、入住套房加碼至10,000點萬豪旅享家會員點數。

活動詳情可查：https://www.lemeridien-taichung.com.tw/news-detail/2ndanniversary/，或電洽：04-2224-0888。

艾美套房也包含在萬豪旅享家會員加碼贈點數住房專案內。圖/李方艾美酒店提供
艾美套房也包含在萬豪旅享家會員加碼贈點數住房專案內。圖/李方艾美酒店提供
台中李方艾美酒店兩周年，祭百萬抽獎。圖/李方艾美酒店提供
台中李方艾美酒店兩周年，祭百萬抽獎。圖/李方艾美酒店提供

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