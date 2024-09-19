10分鐘完食「送餐券」！長榮鳳凰挑戰賽 長者招待晚餐

礁溪長榮鳳凰酒店即日起推出「日本季」，包括一系列豐富的日式料理與活動，其中，「大胃王挑戰賽」將挑戰食量極限，10分鐘完食1公斤滿肉全席，即可領取免費餐券。

秋日的「日本季」活動，有趣的大胃王挑戰主場在煙波亭，該餐廳同步推出兩款道地的新日式湯底：經典的壽喜燒與濃郁的起司牛奶鍋。成功完成挑戰的勇者，不僅可享受免費餐點，還能再得免費餐券。

桂冠自助餐廳則以「居酒屋」為主題，可品嘗系列經典的日式燒烤，如明太子雞翅、柴魚醬烤魷魚與柚子醬烤牡蠣等，多款傳統日式甜點也是一大亮點，如和果子、銅鑼燒、蕨餅等，在享用美味燒烤的同時，也能品嘗作工細膩的日式甜品，加碼清酒調酒的無限暢飲。【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

除了兩大餐廳的美食充滿日式風情，酒店也規畫豐富的日式手作活動，適合各年齡層參與，課程有手作和果子、彩繪祭典扇子，以及櫻花擴香石等，在動手創作的過程中感受日本的傳統魅力。

此外，9月重陽之際，另針對「一泊一食樂齡專案」加碼優惠，凡年滿65歲以上的長者於平日入住，即可享受額外贈送的晚餐。

相關資訊可洽：03-9100988，官網：https://jiaosi.evergreen-hotels.com。