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10分鐘完食「送餐券」！長榮鳳凰挑戰賽 長者招待晚餐

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
每日下午2點至4點有清酒無限暢飲活動，搭配點心歡迎旅客到來。圖/礁溪長榮鳳凰酒店提供【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
每日下午2點至4點有清酒無限暢飲活動，搭配點心歡迎旅客到來。圖/礁溪長榮鳳凰酒店提供【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

礁溪長榮鳳凰酒店即日起推出「日本季」，包括一系列豐富的日式料理與活動，其中，「大胃王挑戰賽」將挑戰食量極限，10分鐘完食1公斤滿肉全席，即可領取免費餐券。

秋日的「日本季」活動，有趣的大胃王挑戰主場在煙波亭，該餐廳同步推出兩款道地的新日式湯底：經典的壽喜燒與濃郁的起司牛奶鍋。成功完成挑戰的勇者，不僅可享受免費餐點，還能再得免費餐券。

桂冠自助餐廳則以「居酒屋」為主題，可品嘗系列經典的日式燒烤，如明太子雞翅、柴魚醬烤魷魚與柚子醬烤牡蠣等，多款傳統日式甜點也是一大亮點，如和果子、銅鑼燒、蕨餅等，在享用美味燒烤的同時，也能品嘗作工細膩的日式甜品，加碼清酒調酒的無限暢飲。【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

除了兩大餐廳的美食充滿日式風情，酒店也規畫豐富的日式手作活動，適合各年齡層參與，課程有手作和果子、彩繪祭典扇子，以及櫻花擴香石等，在動手創作的過程中感受日本的傳統魅力。

此外，9月重陽之際，另針對「一泊一食樂齡專案」加碼優惠，凡年滿65歲以上的長者於平日入住，即可享受額外贈送的晚餐。

相關資訊可洽：03-9100988，官網：https://jiaosi.evergreen-hotels.com

挑戰1公斤綜合肉盤的「滿肉全席」，10分鐘內完食者可獲當日用餐免費及免費餐券。圖/礁溪長榮鳳凰酒店提供
挑戰1公斤綜合肉盤的「滿肉全席」，10分鐘內完食者可獲當日用餐免費及免費餐券。圖/礁溪長榮鳳凰酒店提供
煙波亭火鍋搭配日本季推出兩款全新湯底：濃郁香滑的起司牛奶鍋、濃厚奶香與微鹹起司鍋。圖/礁溪長榮鳳凰酒店提供
煙波亭火鍋搭配日本季推出兩款全新湯底：濃郁香滑的起司牛奶鍋、濃厚奶香與微鹹起司鍋。圖/礁溪長榮鳳凰酒店提供
桂冠自助餐廳以串燒為主題，呈現居酒屋風格，搭配清酒調酒暢飲。圖/礁溪長榮鳳凰酒店提供【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
桂冠自助餐廳以串燒為主題，呈現居酒屋風格，搭配清酒調酒暢飲。圖/礁溪長榮鳳凰酒店提供【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
旅客可穿著房間內提供的日式浴衣，在特設的打卡牆前拍照留念。圖/礁溪長榮鳳凰酒店提供
旅客可穿著房間內提供的日式浴衣，在特設的打卡牆前拍照留念。圖/礁溪長榮鳳凰酒店提供

日本 自助餐廳 酒店

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