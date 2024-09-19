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梅酒新風潮！CHOYA果泥氣泡酒款限量抵台
日本人氣梅酒品牌CHOYA獻上全新酒款「The CHOYA果泥氣泡梅酒」，採用100%紀州南高梅釀製，並加入完熟南高梅果汁及梅果泥，讓濃郁的梅果風味搭配清爽的氣泡感，滋味酸甜華麗。新品即日起於全台全家便利商店、家樂福量販店、Mia C'bon陸續上架，首波限量發售43,000罐，酒精濃度4％，每罐建議售價99元，售完為止。
「The CHOYA果泥氣泡梅酒」使用與契作農場合作的高品質「完熟紀州南高梅」為原料，果味醇厚、香氣豐盈。「完熟」如同台灣話所說的「在欉紅」，意指果實在樹上剛好成熟的狀態並自然掉落，由於這種梅果極其嬌嫩、難以保存，CHOYA在採收後透過獨特工法將梅果急速冷凍鎖住新鮮度，製成完熟南高梅果汁及果泥。
「The CHOYA果泥氣泡梅酒」在本格梅酒中加入這些果汁及果泥，使整體梅果味變得更加濃郁奢華，滑順的果泥及細緻的氣泡豐富了口感，是今年秋天絕不能錯過的美味酒款。
在包裝設計方面，「The CHOYA果泥氣泡梅酒」採用廣口鋁瓶包裝，讓消費者能夠方便好攜帶，再加上剛剛好4%的酒精度，讓人在微涼的秋日裡，輕鬆享受最自然的「梅」好滋味。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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