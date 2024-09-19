快訊

台東小米粽疑食物中毒事件 衛福部：檢出劇毒性農藥「有機磷托福松」

獨／國慶晚會韓國瑜募款卡關打通 六公股行庫合捐千萬

蘇花路廊中斷成常態 鐵公路系統性備援運輸該如何執行

聽新聞
0:00 / 0:00

梅酒新風潮！CHOYA果泥氣泡酒款限量抵台

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「The CHOYA果泥氣泡梅酒」採用廣口鋁瓶包裝，方便好攜帶。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「The CHOYA果泥氣泡梅酒」採用廣口鋁瓶包裝，方便好攜帶。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本人氣梅酒品牌CHOYA獻上全新酒款「The CHOYA果泥氣泡梅酒」，採用100%紀州南高梅釀製，並加入完熟南高梅果汁及梅果泥，讓濃郁的梅果風味搭配清爽的氣泡感，滋味酸甜華麗。新品即日起於全台全家便利商店、家樂福量販店、Mia C'bon陸續上架，首波限量發售43,000罐，酒精濃度4％，每罐建議售價99元，售完為止。

「The CHOYA果泥氣泡梅酒」使用與契作農場合作的高品質「完熟紀州南高梅」為原料，果味醇厚、香氣豐盈。「完熟」如同台灣話所說的「在欉紅」，意指果實在樹上剛好成熟的狀態並自然掉落，由於這種梅果極其嬌嫩、難以保存，CHOYA在採收後透過獨特工法將梅果急速冷凍鎖住新鮮度，製成完熟南高梅果汁及果泥。

「The CHOYA果泥氣泡梅酒」在本格梅酒中加入這些果汁及果泥，使整體梅果味變得更加濃郁奢華，滑順的果泥及細緻的氣泡豐富了口感，是今年秋天絕不能錯過的美味酒款。

在包裝設計方面，「The CHOYA果泥氣泡梅酒」採用廣口鋁瓶包裝，讓消費者能夠方便好攜帶，再加上剛剛好4%的酒精度，讓人在微涼的秋日裡，輕鬆享受最自然的「梅」好滋味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本人氣梅酒品牌CHOYA獻上全新酒款「The CHOYA果泥氣泡梅酒」。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
日本人氣梅酒品牌CHOYA獻上全新酒款「The CHOYA果泥氣泡梅酒」。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

售價 酒精

延伸閱讀

格蘭花格第6代傳人訪台灣獻禮 親簽50年酒款限量抵台

百富全新故事系列窖藏奇遇 4款限量獨立單桶只賣2年

「醜」蔬果也有春天 她推廣在地醜蔬果創作果汁將環島

金門酒廠58度「雙龍盈珠」限量酒 全家超商獨家預購

相關新聞

吃得到招牌鮪魚大腹 橋田建二郎快閃客座飛花落院

繼2019年攜手國際名廚江振誠，共同舉辦「Impossible Sushi」後，日本壽司主廚橋田建二郎（Kenjiro ...

初魚集團力邀 日本清湯拉麵先驅「210K」首度來台快閃

初魚餐飲集團致力於推廣日本飲食文化、提升飲食體驗，特別邀請日本大阪知名拉麵店「210K」的主廚富士山幸太（Kohta F...

1994年次送專屬酒！雅室牛排30周年 龍蝦加購限量7折

台北東區老字號雅室牛排為歡慶開幕30周年，即日起至11月14日止，推出三大優惠，除推出限量龍蝦抱枕娃娃、1994年出生顧...

爆火美劇《大熊餐廳》三明治這裡吃！PASTAIO限期供應

烤肉、蛋黃酥已成為中秋節關鍵字，主打匠人新鮮製作義大利麵及融合亞洲元素創意義式美饌的PASTAIO，特別於9月14日至2...

RAW最後營業日進入倒數 國際名廚江振誠：我退出第一線是必須的

倒數的時刻，真的來了。自9月1日起到最後一個營業日12月28日為止，距離國際名廚江振誠自RAW引退，RAW最終章菜單「The Last Dance最後的圓舞曲」的完結，只剩下68個營業日。

用米其林星星點亮品味 盤點3大星級月餅

《臺灣米其林指南2024》星級餐廳名單甫公布，今年秋節月餅禮盒也同樣星光燦爛。除台灣首位米其林三星名廚陳泰榮，首度推出同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。