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全台唯一站 「梵谷：尋光之路 特展」感動數萬民眾好評展出中

聯合新聞網／ 聯合數位文創
觀展者自備手機及耳機在展場內掃描QR Code，無須另外付費即可聆聽語音導覽。圖／富邦美術館、聯合數位文創提供
觀展者自備手機及耳機在展場內掃描QR Code，無須另外付費即可聆聽語音導覽。圖／富邦美術館、聯合數位文創提供

2024年國際大展「梵谷：尋光之路」，自8月24日開展後即好評如潮，像是「能在國內看到梵谷真跡，真的感動」、「展覽周邊好讚」、「喜歡梵谷的人絕對不能錯過」等眾多網友留言，開展不到一個月吸引數萬民眾蜂擁朝聖梵谷鉅作，主辦單位富邦美術館與聯合數位文創也提醒：「歡迎週一至週五來展，參觀品質更佳，平日下午4點半還有限額的定時導覽服務，民眾可多加利用。」

「梵谷：尋光之路」特展展出來自荷蘭庫勒穆勒美術館的25件梵谷真跡，包括素描系列、自畫像、田園風景、靜物畫和臨摹作等。本次策展以梵谷一生對於「光」的探尋為主軸，規劃出「啟蒙之光」、「自然之光」與「心靈之光」三大展區呈現其短暫而菁華的創作歲月，觀展者能夠跟隨展場動線，在每幅畫作中感受梵谷各個時期的生命際遇、對於藝術創作炙熱的情感與信念，從嶄新的視角重新認識這位印象派藝術巨擘。

除了梵谷真跡作品無庸置疑讓觀眾驚艷外，荷蘭庫勒穆勒美術館獨家授權的畫作打造一系列展覽周邊，也廣受好評，設計精美又實用的帆布袋、絲巾、馬克杯、陶瓷杯墊、磁鐵、筆記本、資料夾等商品，喜愛梵谷的朋友們千萬別錯過這個難得的機會，將屬於你和梵谷的紀念帶回家！

「梵谷：尋光之路」特展8月24日至11月11日於富邦美術館日光展廳展出，購票請上富邦美術館、 udn售票網，或撥打客服專線：(02)2649-1689#1（週一至週五09:30~17:00）。

梵谷 美術館 荷蘭

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