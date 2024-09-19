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美味CP值高！北部義大利麵必吃這幾間 「聚餐約會都合適」趕快收藏

聯合新聞網／ MENU美食誌

 約會聚餐不知道吃什麼嗎？集結新竹以北六間美味人氣義大利麵餐廳，小編帶你一次看，今晚就吃這間吧！

Make Eat Work｜ 早方法

桃園市/中壢區

這間位在桃園市區，早午餐類推薦焦糖肉桂法式嫩蛋早餐，義大利麵超推干貝義大利麵，份量很夠。嚴選北海道生食級干貝口感軟嫩鮮甜十足，還可以吃到蛤蠣，喜愛海鮮的各位必點！(MENU美食誌melodylai1104 提供)

瓦藍義式廚房

新竹市/東區

隱藏在巷弄內的平價義大利麵店，加量不加價，食量普通的建議點正常份量以下。推薦橘醬系列及蛤蠣義大利麵，顆顆飽滿鮮甜多汁而且給的誠意十足。在新竹火車站附近，交通非常方便！(MENU美食誌雪球提供)

PRESERVE大巨蛋

北市/信義區

在台北大巨蛋附近寵物友善義大利餐廳，整體口味偏向地中海風味，整體看得出來老闆喜歡酪梨，野菇炸得酥脆不油膩。蔬食料理選擇多樣，還有很特別的酪梨皮蛋豆腐，各位可以嚐嚐看。(MENU美食誌惡食記 提供)

默爾 pasta pizza

台北市/中山區

連鎖義式餐廳，有披薩、義大利麵、燉飯、甜點等，選擇很多樣，披薩口感Q彈，必點義大利麵系列，麵條直Q彈帶勁，很吸附醬汁。用餐環境寬敞舒適明亮。(MENU美食誌兩隻豬的日常提供)

Flag只見 西門。生Pasta

台北市/萬華區

親民價格享受手工生義大利麵！這間「Flag只見」是板橋超夯Flag Pasta的二店！主打手工麵體搭配精心特製醬汁及新鮮配料，也可以加價升級成套餐！另外環境上簡約白牆搭配舒適質感透明椅，推薦掉進肉醬的骰子牛生義大利麵，生麵麵芯口感有嚼勁，吸附滿滿番茄肉醬汁，每一口充滿濃郁肉醬香氣，上方搭配兩串口感軟嫩帶些許嚼勁骰子牛，很涮嘴！

(MENU美食誌莉莉吃起來提供)

樂。野食

台北市/萬華區

推薦經典蒜辣鮮蝦細扁直麵，蝦味很濃郁入味，麵條口感軟硬適中，蝦子份量很夠。整體而言，餐點表現中上，地點在西門武昌街，還有提供酒精類的飲品，朋友聚餐聚會推薦這間！(MENU美食誌娜要吃什麼提供)

北市 美食誌 義大利

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