台灣虎航日本宮崎航線 單程機票1799元起 上午10時開搶

台灣虎航11月開航桃園-宮崎航線，開航初期每周營運1班，台灣虎航表示，為慶祝新航線銷售，推出開賣促銷價，單程未稅1799元起，今天上午10時至明晚11時59分開賣。搭乘日期為今年11月26日至明年3月29日。

迎開航10周年，台灣虎航表示，宮崎航線是繼福岡、佐賀之後直飛日本九州的第3個航點，也是飛航日本的第20個航點。桃園-宮崎航線每周營運1班，去程航班編號IT742，每周二的上午6時30分自桃園機場起飛；回程航班編號IT743，每周二的上午10時10分自宮崎機場起飛。

台灣虎航表示，宮崎縣位於南九州，具有悠久的歷史古蹟，還有美麗的海岸線和豐富的自然景觀，也因日照豐沛而盛產各種水果、美食。其中包括高千穗峽、鵜戶神宮、日南海岸的摩艾石像等人氣景點。

台灣虎航目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，台灣虎航表示，還是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，與航線有關的不定期優惠訊息，可至台灣虎航官網（ http://www.tigerairtw.com ）查詢，或加入台灣虎航官方粉絲專頁（ http://www.facebook.com/TigerairTaiwan ）。