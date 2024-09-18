聽新聞
0:00 / 0:00
日本檸檬飲「Lemonade BY Lemonica」登台 首店在這裡
喜歡酸甜的檸檬嗎？曾經在澀谷掀起打卡熱潮的檸檬飲品專賣店「Lemonade BY Lemonica」即將登台，目前已經進入人才招募階段，首站將進駐台中LaLaport百貨，讓台灣民眾也能享受到招牌的檸檬飲品。
2016年於金澤創立的「LEMONADE by Lemonica」，標榜使用獨家製法榨取檸檬汁，並製作成風味自然的檸檬飲品，連小孩子都能夠安心飲用。店內提供有原味檸檬水、檸檬蘇打、檸檬冰沙等品項，還有多款特調飲品。LEMONADE by Lemonica目前在日本擁有超過50間分店，曾多次登上日本媒體，當年更曾在澀谷引起打卡熱潮，吸引許多民眾與觀光客光顧。
根據求職網站資訊，Lemonade BY Lemonica即將正式進軍台灣，首店位於台中LaLaport百貨。未來待正式開幕之後，也能讓台灣民眾享受零時差的酸甜滋味。除此之外，其他如連鎖居酒屋「鳥貴族」，福岡的潮流咖啡館「NO COFFE」也於近期正式登台，對喜愛日本飲食文化的民眾，帶來更多元的用餐選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言