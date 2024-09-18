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日本檸檬飲「Lemonade BY Lemonica」登台 首店在這裡

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Lemonade BY Lemonica即將進軍台灣，首站插旗台中LaLaport百貨。圖／擷取自Lemonade BY Lemonica 粉絲頁
Lemonade BY Lemonica即將進軍台灣，首站插旗台中LaLaport百貨。圖／擷取自Lemonade BY Lemonica 粉絲頁

喜歡酸甜的檸檬嗎？曾經在澀谷掀起打卡熱潮的檸檬飲品專賣店「Lemonade BY Lemonica」即將登台，目前已經進入人才招募階段，首站將進駐台中LaLaport百貨，讓台灣民眾也能享受到招牌的檸檬飲品。

2016年於金澤創立的「LEMONADE by Lemonica」，標榜使用獨家製法榨取檸檬汁，並製作成風味自然的檸檬飲品，連小孩子都能夠安心飲用。店內提供有原味檸檬水、檸檬蘇打、檸檬冰沙等品項，還有多款特調飲品。LEMONADE by Lemonica目前在日本擁有超過50間分店，曾多次登上日本媒體，當年更曾在澀谷引起打卡熱潮，吸引許多民眾與觀光客光顧。

根據求職網站資訊，Lemonade BY Lemonica即將正式進軍台灣，首店位於台中LaLaport百貨。未來待正式開幕之後，也能讓台灣民眾享受零時差的酸甜滋味。除此之外，其他如連鎖居酒屋「鳥貴族」，福岡的潮流咖啡館「NO COFFE」也於近期正式登台，對喜愛日本飲食文化的民眾，帶來更多元的用餐選擇。

Lemonade BY Lemonica以檸檬水為招牌，在日本擁有超過50間分店。圖／擷取自lemonade_by_lemonica IG
Lemonade BY Lemonica以檸檬水為招牌，在日本擁有超過50間分店。圖／擷取自lemonade_by_lemonica IG

LaLaport 日本

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