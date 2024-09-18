日本檸檬飲「Lemonade BY Lemonica」登台 首店在這裡

喜歡酸甜的檸檬嗎？曾經在澀谷掀起打卡熱潮的檸檬飲品專賣店「Lemonade BY Lemonica」即將登台，目前已經進入人才招募階段，首站將進駐台中LaLaport百貨，讓台灣民眾也能享受到招牌的檸檬飲品。

2016年於金澤創立的「LEMONADE by Lemonica」，標榜使用獨家製法榨取檸檬汁，並製作成風味自然的檸檬飲品，連小孩子都能夠安心飲用。店內提供有原味檸檬水、檸檬蘇打、檸檬冰沙等品項，還有多款特調飲品。LEMONADE by Lemonica目前在日本擁有超過50間分店，曾多次登上日本媒體，當年更曾在澀谷引起打卡熱潮，吸引許多民眾與觀光客光顧。