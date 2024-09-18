小眾質感包「Cafuné」快閃台中 指定包款獨享85折
香港設計師品牌Cafuné再次於台灣舉辦快閃店，繼首場台北快閃店後，品牌即起至10月4日前進台中大遠百，特別邀請女星邵雨薇出席快閃開幕活動，現場也帶來台中站獨家包款、品牌經典Stance系列的閃鑽系列。
邵雨薇身穿大地色系西裝外套，分別搭配Cafuné的Drop Hobo包款、Stance閃鑽系列，展現都會女性的自我風格。此外，這次台中快閃店包款款式更加多樣齊全，不但有暢銷系列Stance系列、休閒時尚系列Drop Duffel，還有復古系列Pendulum。Pendulum系列包款設計靈感來自搖晃的鐘擺，搭配品牌精緻的雙C金屬扣、簡約百搭。
快閃期間購買Pendulum Bag、Small Pendulum、Trunk Box或Mini Drop Duffel，可享獨家8.5折優惠。凡購買兩個包包即可獲贈品牌Camber Sling手機包一個。
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