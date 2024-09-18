快訊

大陸羽賽／帶傷完賽 戴資穎看父親留言落淚：還能走就努力

陸宣布：34項台灣農產品 停止免徵進口關稅

曾獲周星馳大讚「表現得比我好」石班瑜這樣護嗓保飯碗

小眾質感包「Cafuné」快閃台中 指定包款獨享85折

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Cafuné即起至10月4日於台中大遠百開設快閃店。圖／Cafuné提供
Cafuné即起至10月4日於台中大遠百開設快閃店。圖／Cafuné提供

香港設計師品牌Cafuné再次於台灣舉辦快閃店，繼首場台北快閃店後，品牌即起至10月4日前進台中大遠百，特別邀請女星邵雨薇出席快閃開幕活動，現場也帶來台中站獨家包款、品牌經典Stance系列的閃鑽系列。

邵雨薇身穿大地色系西裝外套，分別搭配Cafuné的Drop Hobo包款、Stance閃鑽系列，展現都會女性的自我風格。此外，這次台中快閃店包款款式更加多樣齊全，不但有暢銷系列Stance系列、休閒時尚系列Drop Duffel，還有復古系列Pendulum。Pendulum系列包款設計靈感來自搖晃的鐘擺，搭配品牌精緻的雙C金屬扣、簡約百搭。

快閃期間購買Pendulum Bag、Small Pendulum、Trunk Box或Mini Drop Duffel，可享獨家8.5折優惠。凡購買兩個包包即可獲贈品牌Camber Sling手機包一個。

邵雨薇手提Cafuné台中限定閃鑽包款。圖／Cafuné提供
邵雨薇手提Cafuné台中限定閃鑽包款。圖／Cafuné提供
邵雨薇手持Cafuné Drop Hobo包款。圖／Cafuné提供
邵雨薇手持Cafuné Drop Hobo包款。圖／Cafuné提供

品牌 快閃 邵雨薇

延伸閱讀

賀「七龍珠」40週年！快閃店登陸西門誠品 神龍圍繞頸間加持週邊必收～

邵雨薇評審喊想演男角 「拍台北」得獎編劇謝三上悠亞

邵雨薇虧吳慷仁不會吹頭髮 另誇「卸妝還不錯」

Michael Kors 2024秋冬實用主義 街頭潮流取代都會奢華

相關新聞

「2024全球50最佳飯店」它奪魁 亞洲占19席全球之最

2024全球50最佳飯店（The World's 50 Best Hotels 2024）名單揭曉，亞洲獨占19席，為全...

吃得到招牌鮪魚大腹 橋田建二郎快閃客座飛花落院

繼2019年攜手國際名廚江振誠，共同舉辦「Impossible Sushi」後，日本壽司主廚橋田建二郎（Kenjiro ...

AI加持 德誼數位：iPhone 16系列銷量有望年增10-15%

蘋果iPhone 16即將於周五開賣，遠傳旗下通路商德誼數位總經理鄧美慧指出，iPhone今年導入AI（人工智慧）功能，...

米蘭春夏25時裝周／宋慧喬現身 FENDI以服裝歡慶一百週年

FENDI春夏25系列女裝大秀於米蘭當地時間9月17日舉辦，適逢創立於1925年的FENDI迎接創立百年的里程碑，本季服...

全家便利商店Let’s Café「卡布奇諾」新登場！Fami!ce「阿芙佳朵」甜點風霜淇淋必嘗

義大利咖啡享譽全球，其中「卡布奇諾」更是義大利最具代表性的咖啡飲品。為迎接「國際咖啡日」，全家便利商店Let’s Caf...

迎國際咖啡日！7-ELEVEN CITY攜人氣插畫家WHOSMiNG推風格商品　「托特包、保溫隨行杯」線上集點限量換

迎接10月1日國際咖啡日，7-ELEVEN即日起跨類別整合常溫、冷藏、沖泡飲品推出促銷活動，其中推薦西雅圖沖泡飲品全系列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。