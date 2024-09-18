「2024全球50最佳飯店」它奪魁 亞洲占19席全球之最

2024全球50最佳飯店（The World's 50 Best Hotels 2024）名單揭曉，亞洲獨占19席，為全球入榜最多的地區，其他依次為歐洲13家酒店上榜、北美洲9家、非洲和大洋洲各有4家、南美洲則有1家入選。而今年奪魁的飯店是曼谷「嘉佩樂酒店」。

一年一度的「The World's 50 Best Hotels 2024」於倫敦市政廳揭曉，評審團隊由超過600位在國際飯店業界享有盛譽的專家組成。

在今年的榜單中，亞洲以19家酒店入選，成為全球優質酒店最多的地區。其中又以「曼谷」最是大放異彩，今年共有4家酒店躋身榜單。此外，倫敦和巴黎也各有3家酒店入圍；而香港、東京、新加坡和紐約，皆各有兩家酒店上榜。

入列榜首的曼谷嘉佩樂酒店（Capella Bangkok），開幕短短4年間，從第11名一躍成為全球第一。其位於曼谷最古老的街區，擁有101間客房、5間風格各異的餐廳，以及Auriga療養聖地和7座擁有私人泳池的河畔別墅。酒店隱於昭披耶河畔、綠意環繞間，恍如身在都市中的奢華桃花源，是其一大特色。