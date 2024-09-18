吃得到招牌鮪魚大腹 橋田建二郎快閃客座飛花落院

繼2019年攜手國際名廚江振誠，共同舉辦「Impossible Sushi」後，日本壽司主廚橋田建二郎（Kenjiro Hashida HATCH）將再度造訪台灣，於9月26日至9月28日期間，在台中飛花落院舉行「新派壽司」餐會，呈現融合傳統與現代的味覺盛宴。

橋田建二郎來自日本壽司界的名廚世家，父親經營近60年的壽司名店「HASHIDA TOKYO」。橋田建二郎接手後，將其轉型為融合傳統與現代的「東京橋田2.0」。同時橋田建二郎在新加坡也經營「HASHIDA Singapore」，開業已有10年，在當地頗具人氣。

橋田建二郎的料理特色，在於透過獨特的創意與藝術家的敏銳眼光，將料理打造成為藝術品。此次的餐會中，將推出10道料理，其中包括以鮪魚中腹、柿子等食材製作的八寸，以及展現刀工的鱧魚天婦羅。此外，還將帶來招牌的鮪魚大腹握壽司，還有以蓮子的生命週期為靈感的創意甜點。飛花落院的料理團隊，也將呈現鮑貝蝦蟹珠寶盒、鮮茴香鱸魚凍、石斑山藥牛奶煨麵等秋季料理。