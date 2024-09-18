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AI加持 德誼數位：iPhone 16系列銷量有望年增10-15%
蘋果iPhone 16即將於周五開賣，遠傳旗下通路商德誼數位總經理鄧美慧指出，iPhone今年導入AI（人工智慧）功能，加上價格沒有上漲，從目前的預購態勢來看，iPhone 16系列銷量有望較去年成長10-15%。
分析目前預購資料，鄧美慧指出，有44%預購者選擇iPhone 16 Pro，預購iPhone 16 Pro Max的也有41%，等於有85%預購消費者都選擇Pro系列，換言之，高階iPhone還是果粉的最愛；而顏色方面，超過半數的消費者選擇新色「沙漠色鈦金屬」，而iPhone 16系列的新色「湛海藍」也最受青睞。
至於供貨上，Pro系列預購者相當多，其中，iPhone 16 Pro max供需會相當緊張，而iPhone 16預購量雖然不若iPhone 16 Pro系列，但因今年配備A18晶片，供貨也比較有餘裕，預料新機開賣後，有望催出一波換機潮。
根據德誼數位調查，56%消費者大約是2至3年換機，換機主要原因是考量電池問題、新功能，以及運營商資費，4-5年換機者則占22%，而願意年年都換新機的消費者，占比約為10%。
今年德誼推出Apple經銷商全台獨家iPhone訂閱制方案，讓消費者可以年年換新機，消費者每月只要付費1614元，搭配專屬維修保險，於每年購機回收時保證50%回收價。鄧美慧說，到德誼購買iPhone的消費者多以購買單機為主，希望藉由訂閱方案，吸引增加5-10%購機量。
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