跟著影劇去旅行 「艾蜜莉在巴黎」8取景地成話題

近年來去影劇取景地踩點成為熱門選項，有旅遊業者今天公布「艾蜜莉在巴黎」第4季的8大取景地，包含羅蘭．加洛斯球場、吉維尼莫內花園、巴黎古董市集等。

Netflix話題影集「艾蜜莉在巴黎」第4季熱播，劇中場景也成為不少民眾討論的話題，旅遊業者Klook公布「艾蜜莉在巴黎」第4季的8大取景地，包含艾蜜莉與艾菲心碎吻別的羅蘭．加洛斯球場、卡蜜兒逃離都市喧囂的吉維尼莫內花園等，要讓影迷造訪劇中場景。

Klook指出，「艾蜜莉在巴黎」第4季一開始，便是令人難過的場景，艾蜜莉與英國金融家艾菲在法國羅蘭．加洛斯球場劃下兩人戀情的句點，旅客造訪除了觀看比賽外，也可以在專業導遊的帶領下，探索奧運網球賽和法網的比賽場地、球員更衣室、總統看台等。

劇中角色卡蜜兒一個人躲進位於巴黎近郊的吉維尼莫內花園整理思緒，這裡不僅是迷人的水上花園，更是法國印象派大師莫內的故居；劇中蘇菲亞與卡蜜兒一起前往巴黎古董市集選購家具，這個古董市集匯集了多元且保存完善的商品，從書籍、繪畫到雕塑作品應有盡有。

Klook表示，艾蜜莉與天菜主廚加百列重修舊好，兩人在午夜巴黎彼此依偎漫步於新橋，分享甜蜜時光，而新橋建於文藝復興時期，與其名相反，是巴黎最古老的橋樑；本季新角色珍娜維芙購買新衣的巴黎大型百貨公司莎瑪麗丹成立於19世紀，不僅曾舉辦LV時尚大秀，也是藝人周杰倫MV取景地。

巴黎聖心大教堂則是艾蜜莉晨跑的必經之地，坐落於蒙馬特高地的聖心大教堂，融合了羅馬與拜占庭的建築風格，雄偉的白色拱頂與教堂內的彩繪玻璃，既富藝術價值，又展現出莊嚴的宗教氛圍。

Klook表示，艾蜜莉前往義大利時與新認識的馬切羅遊覽許多羅馬著名景點。兩人行經的羅馬競技場，不僅被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，還與印度泰姬瑪哈陵、秘魯馬丘比丘等被譽為世界新7大奇蹟之一。

艾蜜莉許願的羅馬特雷維噴泉則建於18世紀，是羅馬最大的巴洛克風噴泉，也是古羅馬士兵出征前祈求凱旋的地方。