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米蘭春夏25時裝周／宋慧喬現身 FENDI以服裝歡慶一百週年

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI韓國品牌大使宋慧喬出席FENDI春夏25系列女裝大秀。圖／FENDI提供
FENDI韓國品牌大使宋慧喬出席FENDI春夏25系列女裝大秀。圖／FENDI提供

FENDI春夏25系列女裝大秀於米蘭當地時間9月17日舉辦，適逢創立於1925年的FENDI迎接創立百年的里程碑，本季服裝回顧了FENDI歷史上的重要元素。包括韓國品牌大使宋慧喬、陸星唐嫣、日本品牌大使川口春奈等人都出席共襄盛舉。

「1925年創造出許多里程碑式的重要時刻。現代主義出現在服裝、設計、裝飾和思想等不同領域。」FENDI高級訂製服與女裝藝術總監Kim Jones 解說他本季的設計，融合了當時和現在的時代、情緒和技術，「FENDI品牌創立於1925年，那一年也舉辦了巴黎裝飾藝術展 - 國際現代裝飾及工業藝術博覽會，而FENDI一名由此而來。」

為了使觀眾更直接地感受到服裝上FENDI是一個從創立之初就由一代代女性主理的品牌，這場百年紀念秀的音樂混入了特別的聲音：Max Richter浪漫的音樂中，可以聽到Anna Fendi和Silvia Venturini Fendi的聲音，討論成立FENDI品牌的Adele Fendi（Anna的母親、Silvia的祖母）。女性當下與過去的對話，正是品牌講求實穿性、追求原創精神的原因，希望能讓穿著這個系列衣服的人自由地活出當代生活的本質。

既硬挺又柔軟的材質交錯出一股慵懶不羈的氣息，細緻又十分輕盈的手工刺繡，出現在真絲和烏干紗材質的T恤及極簡風格的洋裝上。最柔軟的麂皮和翻羊毛材質製作成富休閒感的長袍，鱷魚壓紋麂皮材質則出現在T恤上。真絲茶歇裙和旋轉舞吊帶裙搭配與Red Wing聯名的靴子，呈顯出實穿又精緻混搭風格。聯名靴款採用Red Wing的經典Moc靴型，融合FENDI的經典配色、柔軟的Cuoio Romano皮革和Selleria手工縫線，成為備受矚目的焦點。

包款同樣呼應服裝硬挺又柔軟的材質與精緻的刺繡。手拿包款為本季的主打，經典結構比以往更為柔軟，尤其是比一般款式變得更高、更寬且更大的Mamma Baguette包，是為了向品牌創始人Adele Fendi致敬的設計。正如Delfina Delettrez Fendi設計的FENDI Filo珠寶所延續的皮革工藝，Filo是Selleria的演變，最初由羅馬的鞍具製作大師製作，以一條縫線，連結了品牌的過往今來。

FENDI春夏25系列女裝大秀回顧了FENDI的發展歷史。圖／FENDI提供
FENDI春夏25系列女裝大秀回顧了FENDI的發展歷史。圖／FENDI提供
柔軟的包款展現精湛的皮革工藝。圖／FENDI提供
柔軟的包款展現精湛的皮革工藝。圖／FENDI提供
柔軟的麂皮和翻羊毛材質打造休閒舒適的長袍。圖／FENDI提供
柔軟的麂皮和翻羊毛材質打造休閒舒適的長袍。圖／FENDI提供
鱷魚皮革紋路短洋裝。圖／FENDI提供
鱷魚皮革紋路短洋裝。圖／FENDI提供
與Red Wing合作製作的靴子，充分利用FENDI與Red Wing兩個品牌的長處。圖／FENDI提供
與Red Wing合作製作的靴子，充分利用FENDI與Red Wing兩個品牌的長處。圖／FENDI提供
包包原本就極易拿取、手感極佳的經典結構，再次變得更加柔和。圖／FENDI提供
包包原本就極易拿取、手感極佳的經典結構，再次變得更加柔和。圖／FENDI提供
搖曳的流蘇裙擺讓人想起品牌創立的1920年代。圖／FENDI提供
搖曳的流蘇裙擺讓人想起品牌創立的1920年代。圖／FENDI提供
唐嫣出席FENDI春夏25系列女裝大秀。圖／FENDI提供
唐嫣出席FENDI春夏25系列女裝大秀。圖／FENDI提供
FENDI春夏25系列女裝大秀歡慶品牌成立百年慶典即將到來，將品牌的歷史重要元素融入的日常穿著。圖／FENDI提供
FENDI春夏25系列女裝大秀歡慶品牌成立百年慶典即將到來，將品牌的歷史重要元素融入的日常穿著。圖／FENDI提供
真絲茶歇裙和旋轉舞吊帶裙是本季重要的裙裝輪廓。圖／FENDI提供
真絲茶歇裙和旋轉舞吊帶裙是本季重要的裙裝輪廓。圖／FENDI提供
手工製作的刺繡，出現在真絲和烏干紗材質上。圖／FENDI提供
手工製作的刺繡，出現在真絲和烏干紗材質上。圖／FENDI提供

FENDI 品牌 宋慧喬 服裝

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