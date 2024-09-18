米蘭春夏25時裝周／宋慧喬現身 FENDI以服裝歡慶一百週年
FENDI春夏25系列女裝大秀於米蘭當地時間9月17日舉辦，適逢創立於1925年的FENDI迎接創立百年的里程碑，本季服裝回顧了FENDI歷史上的重要元素。包括韓國品牌大使宋慧喬、陸星唐嫣、日本品牌大使川口春奈等人都出席共襄盛舉。
「1925年創造出許多里程碑式的重要時刻。現代主義出現在服裝、設計、裝飾和思想等不同領域。」FENDI高級訂製服與女裝藝術總監Kim Jones 解說他本季的設計，融合了當時和現在的時代、情緒和技術，「FENDI品牌創立於1925年，那一年也舉辦了巴黎裝飾藝術展 - 國際現代裝飾及工業藝術博覽會，而FENDI一名由此而來。」
為了使觀眾更直接地感受到服裝上FENDI是一個從創立之初就由一代代女性主理的品牌，這場百年紀念秀的音樂混入了特別的聲音：Max Richter浪漫的音樂中，可以聽到Anna Fendi和Silvia Venturini Fendi的聲音，討論成立FENDI品牌的Adele Fendi（Anna的母親、Silvia的祖母）。女性當下與過去的對話，正是品牌講求實穿性、追求原創精神的原因，希望能讓穿著這個系列衣服的人自由地活出當代生活的本質。
既硬挺又柔軟的材質交錯出一股慵懶不羈的氣息，細緻又十分輕盈的手工刺繡，出現在真絲和烏干紗材質的T恤及極簡風格的洋裝上。最柔軟的麂皮和翻羊毛材質製作成富休閒感的長袍，鱷魚壓紋麂皮材質則出現在T恤上。真絲茶歇裙和旋轉舞吊帶裙搭配與Red Wing聯名的靴子，呈顯出實穿又精緻混搭風格。聯名靴款採用Red Wing的經典Moc靴型，融合FENDI的經典配色、柔軟的Cuoio Romano皮革和Selleria手工縫線，成為備受矚目的焦點。
包款同樣呼應服裝硬挺又柔軟的材質與精緻的刺繡。手拿包款為本季的主打，經典結構比以往更為柔軟，尤其是比一般款式變得更高、更寬且更大的Mamma Baguette包，是為了向品牌創始人Adele Fendi致敬的設計。正如Delfina Delettrez Fendi設計的FENDI Filo珠寶所延續的皮革工藝，Filo是Selleria的演變，最初由羅馬的鞍具製作大師製作，以一條縫線，連結了品牌的過往今來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言