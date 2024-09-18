全家便利商店Let’s Café「卡布奇諾」新登場！Fami!ce「阿芙佳朵」甜點風霜淇淋必嘗

義大利咖啡享譽全球，其中「卡布奇諾」更是義大利最具代表性的咖啡飲品。為迎接「國際咖啡日」，全家便利商店Let’s Café、Fami!ce新品齊發，Let’s Café推出全新熱飲「卡布奇諾」，萃取濃縮咖啡搭配細緻奶泡，打造香醇滑順的義式咖啡體驗；Fami!ce「全家」霜淇淋更首度推出義式療癒甜點「阿芙佳朵」。

歡慶國際咖啡日，即日起至10月1日全家便利商店會員於店鋪購買「卡布奇諾」享49元優惠、APP「隨買跨店取」最低一杯只要42元，10月29日前購買還能再抽價值15萬元的義大利雙人來回機票，同時也能參加「集章趣」活動，集滿10章再享指定飲品半價優惠。

「全家」Let’s Café推出熱飲「卡布奇諾」新品，運用專業技術萃取出濃縮咖啡，並以加壓蒸氣製成細緻厚實的奶泡，讓濃縮咖啡、熱牛奶與奶泡交織出「卡布奇諾」應有的完美比例，讓消費者在台灣即可享受正統義式經典風味。另外，此次更推出義式甜點聞名世界的代表作「阿芙佳朵」，以台灣人喜愛的濃縮咖啡搭配Fami!ce霜淇淋，濃醇熱咖啡澆淋在沁甜可口的霜淇淋，打造冷熱交融和苦甜平衡的口感，售價65元。

「全家」積極推動咖啡渣綠色循環應用，繼去年以Let’s Café咖啡渣再製「咖啡全循環除臭運動襪」後，此次更跨界與文創產業結合，攜手時下潮流品牌萬秀洗衣店，延續萬秀洗衣店阿公和阿嬤疼惜孫子的心，秉持「給孫子用也能放心的」的初衷，運用Let’s Café咖啡渣打造「咖啡渣盤香」和「咖啡渣淨膚皂」，成功將Let’s Café咖啡渣循環再生，賦予第二使用生命。「咖啡渣盤香」使用100% Let’s Café咖啡渣作為燃燒材料，零添加化學藥劑並結合中藥製成，可減少蚊蟲靠近達到防護效果；「咖啡渣淨膚皂」同樣以Let’s Café咖啡渣，結合萬秀洗衣店倡議的一物多用理念開發，透過咖啡渣木質纖維顆粒可清潔毛孔和去角質的特性，使皮膚更加光滑。即日起至10月1日會員購買「咖啡渣盤香」享優惠價189元、「咖啡渣淨膚皂」優惠價139元。

世界麵包冠軍陳耀訓以嚴選台灣在地特色食材廣獲消費者好評，此次「全家」再度與陳耀訓聯手，以融合傳統與創新為主軸，耗時6個月開發擁有3款Clean Label潔淨標章的「新台式經典」系列商品，其中首推明星甜點品牌minimore的「麵茶花生雙餡餅乾三明治」，以奶油夾心餅乾搭配鹹焦糖花生奶油霜和道地鹿港麵茶內餡，鬆脆的餅乾和濃郁內餡讓口感更加豐富；同樣以鹿港麵茶入料的「鹿港麵茶墨西哥」麵包（9月25日上市），透過柔軟麵包體包覆鹿港麵茶內餡，外層再淋上以丹麥LURPAK冠軍奶油調製的香甜奶油墨西哥醬，呈現嶄新的麵茶墨西哥風味。

另外，此次也推出將陳耀訓麵包埠熱銷款「炸彈奶酥」麵包，以100%日本熊本麵粉製作柔軟麵糰，搭配LURPAK世界冠軍奶油調製的經典奶酥餡，奶香濃郁，呈現最道地、經典的炸彈麵包，即日起至10月1日麵包全品項第2件6折；購買指定中杯以上咖啡品項，加購minimore指定甜點享半價優惠。