迎國際咖啡日！7-ELEVEN CITY攜人氣插畫家WHOSMiNG推風格商品　「托特包、保溫隨行杯」線上集點限量換

迎接10月1日國際咖啡日，7-ELEVEN即日起跨類別整合常溫、冷藏、沖泡飲品推出促銷活動，其中推薦西雅圖沖泡飲品全系列盒裝限時買1送1起；CITY更攜手咖啡領域知名插畫家WHOSMiNG，以咖啡生活儀式感推出4款風格系列周邊，活動指定期間購買CITY系列指定飲品不僅限時享大杯以上任選第2杯7折，還可集點加價換購；同時CITY PRIMA精品咖啡全新升級風味，提升香氣、口感更飽滿。

7-ELEVEN看好精品咖啡市場潛力，於2020年以「CITY PRIMA」品牌化深耕經營，以「咖啡大師精挑」、「通過CQI認證80分」、「精選產地溯源」三大做法讓杯杯都是極致精品，進一步帶動CITY PRIMA精品咖啡銷售杯數年年翻倍成長，已成為消費者喝精品咖啡首選通路。為實踐讓精品咖啡生活化目標，自9月18日起再全新升級「花香耶加雪菲」風味，市場少見的「日曬濃郁厚實X水洗精緻明亮」混和比例中，增加日曬咖啡豆占比，放大果香特色、提升風味層次感受。美式咖啡保留細緻香氣、果香感突出、甜感豐富舒適；拿鐵風味更加平衡，甜感上升、苦感降低。歡慶新風味升級，自9月18日至10月1日CITY PRIMA精品咖啡大杯以上享第2杯7折。

另外，7-ELEVEN攜手熱愛咖啡的插畫家WHOSMiNG，自9月18日至10月15日推出線上OPENPOINT集點GO活動，指定期間購買CITY CAFE指定飲品不僅享大杯以上任選第2杯7折（9月18日至10月1日），還能獲得活動點數，購買CITY CAFE大杯以上得1點，購買CITY PRIMA精品咖啡、不可思議咖啡大杯以上得2點，集滿4點即可加價199元~1,080元換購一款限量商品，共有「質感托特包（長方款）」、「質感托特包（濾紙款） 」、「MiiR保溫隨行杯」、「COFFEE LOVERS手機支架」等4款，數量有限，換完為止。

不僅如此，7-ELEVEN全店精品響應國際咖啡日，攜手giaretti、Oster、Claire三大生活美學家電品牌，引進多功能電子秤咖啡磨豆機、冷熱奶泡機、半自動義式咖啡機、獨享自動研磨咖啡機等咖啡生活家電，更以挑戰市場最低價的優惠方案，最低下殺3折起的加價購價格方便顧客就近採買，門市快閃購9月19日下午3點起至10月1日開跑，數量有限，售完為止。