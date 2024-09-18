遠百周年慶台中大遠百打頭陣 化妝品內睡衣享雙重優惠

遠東百貨2024周年慶照例由遠百店王「台中大遠百」領銜、9月19日起打頭陣開跑，包括彩妝香氛、男女服飾、休閒旅行等，結合全館超過800家品牌及11大銀行聯手祭出促銷優惠、品牌日活動及餐飲好食券回饋主顧客。

台中大遠百周年慶優惠推出化妝品、內睡衣主打雙重優惠單筆2,000元送200元，9月19日起至9月30日單筆1萬元再加送200元；百貨服飾累計滿5,000元送500元、累計滿5萬元再加送700元，9月19日～9月30日APP會員獨家加碼女男童裝單筆滿6,800元加送200元。國際精品首12日單筆1萬元送500元、精品服飾指定櫃位單筆滿1萬元送1,000元。大家電鎖定高消客單指定專櫃單筆1萬元送1,000元、保健器材單筆滿5,000元送500元。

此外，還有信用卡加碼回饋，11大銀行全館單筆6,000元分6期送200元、1萬元分6期送400元，10大銀行刷數位3C（含Apple、MUJI）單筆分期1萬元分6期送500元。HAPPY GO卡點點成金好康限量快閃扣200點即贈100元、扣500點即贈250元。

台中大遠百香港設計師品牌Cafuné即日起舉辦快閃店，推出獨家系列及促銷，購買兩個包款即可獲贈品牌Camber Sling手機包一個，指定包款享獨家8.5折優惠。Max Mara新品鑑賞會邀請VIP欣賞，Barbour、Devialet、Y-3等新櫃9月中陸續開幕。於2樓世界名品專櫃消費滿額即贈Chloé針管香水瓶、MICHAEL KORS香氛蠟燭、BALLY造型雨傘。

日常消耗的化妝保養品趁周年慶採購最划算，台中大遠百周年慶集結各大品牌首四日推出上萬組獨家特惠組、指定商品下殺7折起；除享2,000元送200元外，霸氣回饋滿萬再加送200元、5萬元破天荒再送出700元，配合銀行活動高達20%以上回饋。購買家電、3C於8、9樓單筆消費滿額有機會兌換各項小家電，保健器材當日單筆滿20萬元即贈最新款iPhone 16（128G）。

全台遠百周年慶檔期 台中大遠百：9月19日-10月8日 遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百、遠百花蓮：10月17日-11月5日 遠百桃園：10月24日-11月12日 遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百：10月31日-11月19日 遠百板橋中山：11月13日-12月2日 遠百竹北：11月14日-12月1日