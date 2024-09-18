燦坤「冰洗購物節」全館5折起 9大家電品牌出清特賣

燦坤號召9大家電品牌共同發起「冰洗購物節」，促銷活動自9/18至10/3止，全館指定品牌限時5折起。

家電新品推陳出新，順應環保意識抬頭之勢，燦坤積極推動老舊家電汰舊換新行銷策略，鼓勵民眾換購節能、省水/省電商品，為環境永續盡一份力，9月燦坤集結了包含Panasonic、HITACHI、LG、Samsung、SAMPO、TOSHIBA、MITSUBISHI、東元及惠而浦等九大家電品牌祭促銷活動，主打冰箱系列全面68折起，免費送5年延長保固服務，消費滿額獨家再送多款千元好禮。選購一級能效機種還可享政府節能補助、貨物稅減徵、環保綠點周末10倍送三重好康，最高補助額度上看6,000元。