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city’super周年慶「狂歡六重奏」 限時滿800元送100元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
city’super周年慶「狂歡六重奏」台中店搶先開跑，遠企店10月2日起接力登場。圖／city’super提供
city’super周年慶「狂歡六重奏」台中店搶先開跑，遠企店10月2日起接力登場。圖／city’super提供

頂級超市city’super迎接周年慶推出「狂歡六重奏」，首波台中店率先開跑，9月19日起至10月20日期間推出多重優惠，包括獨家代理日本人氣巧克力「ROYCE’」月底前全面9折；活動期間單筆消費滿1,500元贈黃王蘋果乙顆，每日限量100顆，每人每發票至多2顆；活動期間當日單筆消費達指定門檻即可兌換十足抵用券，滿6,000元贈十足抵用券100元（限量200份）、滿12,000元贈十足抵用券300元（限量80份）。

9月26日至9月29日限時4天另推出滿額來店禮，消費滿2,000元贈city'super環保購物袋乙只（限量400個）、滿3,000元贈ROYCE'巧克力磚乙盒（限量200盒，口味隨機，恕不挑選，每人每發票最多兌換5個）。

10月1日起至10月20日消費有禮，當日單筆消費滿800元贈100元抵用券。10月17日至10月20日再推週末加碼好禮，活動期間累計消費滿6,000元贈韓國Glasslock玻璃保鮮盒400ml乙個（限量80份）。

今年首推「隨心組合購」，眾多實用進口商品A+B享組合價，皇嘉皇家級特級冷壓初榨橄欖油原價780元、LA VECCHIA DISPENSA雙星巴薩米克醋原價698元，組合價只要999元。

周年慶另搭配指定銀行信用卡加碼贈，9月19日起至10月20日期間刷遠東快樂信用卡、遠東樂家+卡、遠東樂行卡當日當店單筆滿3,800元以上回饋100元刷卡金（全台限量2,000份）。

周年慶 巧克力 發票

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