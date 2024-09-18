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統一時代、夢時代周年慶9/26開跑 史努比卡友禮超萌登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
統一時代台北店2024周年慶推出SNOOPY限量卡友禮、滿額禮。圖／統一時代提供
統一時代台北店2024周年慶推出SNOOPY限量卡友禮、滿額禮。圖／統一時代提供

統一時代百貨台北店2024周年慶攜手高雄夢時代，於9月26日同步展開，端出最高可達25%的回饋。

統一時代百貨台北店9月26日至10月6日全館化妝品消費滿2,000送300、全館指定櫃位滿3,000送400，使用icash2.0 /icash Pay支付，滿6000加送400，首四日(9/26-9/29)再加碼icash Pay綁定統一時代聯名卡支付6000再加送200，等同消費6,000最高送1,500元，回饋最高達25%。

夢時代9月26日至10月10日推出指定化妝品及香氛品牌消費滿2,000元送300元、全館指定店櫃消費滿3,000元送400元，持icash Pay或icash2.0指定店櫃消費滿6,000元贈400元、滿3萬元加贈700元(限量)。同時，icash Pay綁定華南夢時代聯名卡指定店櫃消費累計滿3萬，額外再享300點OPENPOINT回饋(上限500點)，合併各項優惠整體回饋最高達25%。

今年周年慶，兩店首度推出SNOOPY系列卡友禮。統一時代台北店首波會員卡友禮（9/26-9/29）為「史努比保冷袋」、第二波（10/3-10/6）為「史努比輕巧摺疊傘」，抗UV晴雨兩用，特殊的收納外殼方便好攜帶。另外，9月26日起推出限定滿額禮「史努比20吋行李箱」，於全館指定櫃位累計消費滿3萬5千元即贈一個，或是持當日累計消費滿5,000元發票即可用1,499元加購。

夢時代周年慶SNOOPY來店禮，依序推出抽繩後背包(9/26-9/29)、輕巧摺疊傘(10/3-10/6)、二用野餐墊(10/10-10/13)、連帽披肩毯(10/17-10/20)等來店禮；另有「日常小旅隨身包」、「戶外露營手推車」及「經典摺疊露營椅」會員限定滿額加價購商品。

夢時代2024周年慶推出7款SNOOPY會員限定好物。圖／夢時代提供
夢時代2024周年慶推出7款SNOOPY會員限定好物。圖／夢時代提供
統一時代台北店2024周年慶攜手高雄夢時代，於9月26日同步展開，端出最高可達25%的回饋。圖／統一時代提供
統一時代台北店2024周年慶攜手高雄夢時代，於9月26日同步展開，端出最高可達25%的回饋。圖／統一時代提供
統一時代台北店SNOOPY限量卡友禮，第一波9月26日至9月29日史努比保冷袋。圖／統一時代提供
統一時代台北店SNOOPY限量卡友禮，第一波9月26日至9月29日史努比保冷袋。圖／統一時代提供
統一時代台北店SNOOPY限量卡友禮，第二波10月3日至10月6日史努比輕巧摺疊傘。圖／統一時代提供
統一時代台北店SNOOPY限量卡友禮，第二波10月3日至10月6日史努比輕巧摺疊傘。圖／統一時代提供
統一時代台北店9月26日至10月20日SNOOPY限定滿額禮、加價購。圖／統一時代提供
統一時代台北店9月26日至10月20日SNOOPY限定滿額禮、加價購。圖／統一時代提供

周年慶 統一時代百貨 露營椅

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