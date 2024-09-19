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展期只到10月13日！英國官方特展「怪獸與大自然的奇幻世界」僅台北一站 錯過不再

聯合新聞網／ 聯合數位文創
上百件大英自然史博物館的標本、骨骼等珍貴館藏將空運來台。圖／聯合數位文創提供
上百件大英自然史博物館的標本、骨骼等珍貴館藏將空運來台。圖／聯合數位文創提供

進入展期尾聲的「怪獸與大自然的奇幻世界」（Fantastic Beasts™: The Wonder of Nature）特展，目前於中正紀念堂盛大展出中，該展同時也是英國官方特展首度來台，現場除了有大量來自英國空運來台的珍貴展品外，展場陳設也完整還原當時在倫敦造成轟動的規模及內容，包含會動的發光櫃子、人魚之歌、「哈利波特」與「怪獸與牠們的產地」系列電影中出現的道具，以及大英自然史博物館精挑細選的化石、標本，都將原汁原味呈現，粉絲們彷彿走進魔法世界！

此次特展除了展出電影中出現的道具、主角紐特的神奇皮箱、馴服奇獸所使用的道具外，還有上百件來自大英自然史博物館的標本、骨骼等珍貴館藏空運來台，觀眾不僅能夠看到在「哈利波特」電影中出現過的霍格華茲龍王龍的骨骼、啟發爆角怪誕生的超巨大古生物化石角、還有獨角鯨長牙、亞洲岩蟒等展品，都能在展場內看到！絕大部分展品都是首次在台亮相，不用飛到英國就能近距離欣賞到這些珍稀館藏，非常難得！

「怪獸與大自然的奇幻世界」展期只到10月13日，台灣展出僅此一站，喜歡「哈利波特」與「怪獸與牠們的產地」的粉絲，或是對於大英自然史博物館館藏、標本以及骨骼真跡有興趣的觀眾，都絕不能錯過！目前票券於各通路 好評熱賣中，也歡迎至展覽現場購票。

博物館 英國 電影

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