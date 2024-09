展期只到10月13日！英國官方特展「怪獸與大自然的奇幻世界」僅台北一站 錯過不再

進入展期尾聲的「怪獸與大自然的奇幻世界」(Fantastic Beasts™: The Wonder of Nature)特展,目前於中正紀念堂盛大展出中,該展同時也是英國官方特展首度來台,現場除了有大量來自英國空運來台的珍貴展品外,展場陳設也完整還原當時在倫敦造成轟動的規模及內容,包含會動的發光櫃子、人魚之歌、「哈利波特」與「怪獸與牠們的產地」系列電影中出現的道具,以及大英自然史博物館精挑細選的化石、標本,都將原汁原味呈現,粉絲們彷彿走進魔法世界!

此次特展除了展出電影中出現的道具、主角紐特的神奇皮箱、馴服奇獸所使用的道具外,還有上百件來自大英自然史博物館的標本、骨骼等珍貴館藏空運來台,觀眾不僅能夠看到在「哈利波特」電影中出現過的霍格華茲龍王龍的骨骼、啟發爆角怪誕生的超巨大古生物化石角、還有獨角鯨長牙、亞洲岩蟒等展品,都能在展場內看到!絕大部分展品都是首次在台亮相,不用飛到英國就能近距離欣賞到這些珍稀館藏,非常難得!