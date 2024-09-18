日系眼鏡輕量對決！OWNDAYS十周年日製款 JINS輕盈新款

長時間配戴眼鏡者，除了追求設計質感外，舒適輕盈的配戴感受，最為關鍵重要。日系眼鏡品牌輕量對決，OWNDAYS慶祝來台十周年，特別推出十周年特別企劃「Own Your Days」，打造兩款以日本製鈦金屬工藝打造的十周年紀念眼鏡，採用輕盈耐用的鈦金屬材質，訴求讓配戴者能舒適一整天。JINS輕量眼鏡代表「Airframe」，現在推出全新多樣化款式選擇。

OWNDAYS來台十年間，在台灣拓展至74家門市，為慶祝來台十周年重要里程碑，十周年特別企劃「Own Your Days」推出兩款日本製紀念眼鏡。其中「TWSP1003Z」鏡框打造不對稱設計，並以OWNDAYS品牌調性黑色為靈感，搭配金屬裝飾點綴，展現經典質感魅力；另一款「TWSP1004Z」則採用雙層鏡圈設計，內圈加入多邊造型，使鏡框展現豐富層次，在中樑、鏡框、鏡腳加入細緻雕花，更顯精緻感。