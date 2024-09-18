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現省459！必勝客大比薩38折起 滿額送米比薩＋地瓜條

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客「外帶大比薩優惠」，共有9種口味可以選擇。圖／必勝客提供
必勝客「外帶大比薩優惠」，共有9種口味可以選擇。圖／必勝客提供

為慶祝38週年，「必勝客」自即日起推出限時優惠活動，外帶大比薩可享38折起優惠，包括9種指定口味均可適用。另外消費滿額，即可加送副餐，金額越高、贈送品項價值越高，最多可享「起司米比薩＋金黃波浪地瓜條」。

即日起至9月30日期間，不限平假日，凡至必勝客外帶指定口味大比薩，即可享38折起優惠，共計有和風章魚燒、海鮮、彩蔬鮮菇、超級總匯、鐵板雙牛、韓式泡菜燒肉、哈辣墨西哥、燻雞絲蘑菇、金沙黃金脆雞等9種口味。其中「彩蔬鮮菇」特價239元，「超級總匯」特價262元，其他如和風章魚燒、海鮮均為281元，整體最高現省459元。

除此之外，活動期間於官網或PK APP消費滿額，即可加贈指定副食。消費滿209元，贈送「金黃波浪地瓜條」小份；消費滿399元，贈送「巧克力麻糬QQ球8顆」；消費滿599元，贈送「超級總匯起司咔滋餅」；消費滿899元，贈送「起司米比薩＋金黃波浪地瓜條大份」。

必勝客限時推出「外帶大比薩」38折起優惠。圖／必勝客提供
必勝客限時推出「外帶大比薩」38折起優惠。圖／必勝客提供
活動期間消費滿額，可獲得「起司米比薩+金黃波浪地瓜條」等不同贈禮。圖／必勝客提供
活動期間消費滿額，可獲得「起司米比薩+金黃波浪地瓜條」等不同贈禮。圖／必勝客提供

必勝客 章魚 起司

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