台灣虎航11月開航桃園-宮崎 開賣促銷價單程1,799元起

台虎航今天（18日）宣布，將於今年11月開航桃園-宮崎航線，不僅是繼福岡、佐賀之後直飛日本九州的第3個航點，也是飛航日本的第20個航點。今年（2024）開航10周年的台灣虎航也是飛航日本最多航點的國籍航空，為慶祝新航線銷售，將推出單程未稅新台幣1，799元起的開賣促銷價。

台灣虎航表示，位於南九州的宮崎縣，是日本《古事記》傳說神話的舞台，不僅有歷史悠久的古蹟，還有美麗的海岸線和豐富的自然景觀，也因日照豐沛而盛產各種水果、美食。其中包括高千穗峽、鵜戶神宮、日南海岸的摩艾石像等，都是深受旅客推崇的人氣景點；宮崎牛和芒果特色料理更是到當地不可錯過的美食。

台灣虎航指出，桃園-宮崎航線開航初期，每周營運一班，去程航班IT-742，每周二上午6：30自桃園機場起飛；回程航班IT-743，每周二上午10：10自宮崎機場起飛。往後旅客即可透過台灣虎航綿密的航點選擇，藉由九州南北不同點進出的方式，輕鬆玩樂日本九州各地豐富的絕景風光。