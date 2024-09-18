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食藥署攔查 埃及香菜粉摻蘇丹紅、家樂福海鹽含重金屬

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署今天公布邊境不合格食品項目，家樂福輸入的法國海鹽，被查出含有重金屬。圖／食藥署提供
衛福部食藥署今天公布邊境不合格食品項目，家樂福輸入的法國海鹽，被查出含有重金屬。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布邊境不合格食品項目。食藥署副署長林金富說，有業者從埃及進口胡荽子粉，因含有違規蘇丹紅色素，已要求銷毀不得退運；另，家樂福輸入的法國海鹽，被查出含有重金屬，大潤發輸入的大陸濾水籃，因溶出試驗超標，已要求退運或銷毀。

林金富表示，依「食品中污染物質及毒素衛生標準」，砷於食鹽中，最多只能有0.2 mg／kg， 家福公司（家樂福）輸入的法國海鹽，檢出重金屬砷0.4 mg／kg，違反食品安全衛生管理法第17條規定，考量該公司及品項，是6個月來首次不合格，由一般抽批調整為加強抽批。

依「食品器具容器包裝衛生標準」，以聚丙烯為原料之塑膠類，其溶出試驗正庚烷 （25℃，60分鐘）蒸發殘渣合格標準為30ppm以下，林金富表示，大潤發輸入中國大陸製濾水藍，違反此標準，溶出試驗結果，蒸發殘渣值為33ppm，食藥署將針對大潤發進口的食品容器，與中國聚丙烯食品容器，維持逐批查驗。

蘇丹紅色素食安危機，去年引發軒然大波。食藥署今公布的違規項目中，又見蘇丹紅摻入產品，業者好之味公司進口埃及製的胡荽子粉，被驗出依法不得檢出的蘇丹色素1號、蘇丹色素4號。林金富表示，針對業者將採監視查驗半年，埃及相關號列產品則維持監視查驗一年。

● 食安小辭典：監視查驗

監視查驗與100%逐批查驗，都針對高風險食品採取100%抽驗。 進口食品業者食品入關時，會依照不同風險等級，抽驗食品批數；主要分為「逐批查驗」與「抽批查驗」，逐批查驗是指，申請查驗的每批次產品需連抽五批，達到「連續5批、總重為調整前3倍」才會調降為加強抽批；抽批查驗分為一般抽批（抽驗率為2%到10％）、加強抽批（抽驗率20％到50％）。

監視查驗為採抽批查驗的業者在加強抽批後，仍有違規，因此採取「監視查驗」，其強度等同逐批查驗，但會訂定監視期間，在期間內不論合格與否，均採逐批查驗，不會調降查驗強度。

大潤發輸入的大陸濾水籃，因溶出試驗超標，已要求退運或銷毀。圖／食藥署提供
大潤發輸入的大陸濾水籃，因溶出試驗超標，已要求退運或銷毀。圖／食藥署提供
衛福部食藥署今天公布邊境不合格食品項目，有業者從埃及進口胡荽子粉，因含有違規蘇丹紅色素，已要求銷毀不得退運。圖／食藥署提供
衛福部食藥署今天公布邊境不合格食品項目，有業者從埃及進口胡荽子粉，因含有違規蘇丹紅色素，已要求銷毀不得退運。圖／食藥署提供

色素 蘇丹紅 食藥署

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