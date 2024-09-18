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The North Face再攜手COMME DES GARÇONS 9/19開賣

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
全新The North Face X CDG聯名系列9月19日起於台北101旗艦店獨家發售。圖／The North Face提供
全新The North Face X CDG聯名系列9月19日起於台北101旗艦店獨家發售。圖／The North Face提供

The North Face再度攜手知名設計師川久保玲創立品牌COMME DES GARÇONS，呈現2024秋冬聯名系列。這次聯名系列以「不羈本色，先鋒探索」為主題，巧妙結合潮流與戶外生活，兼顧機能性與設計感，展現獨特個性，全新The North Face X CDG聯名系列9月19日起於台北101旗艦店獨家發售。

全新The North Face X CDG聯名系列，將TheNorth Face標誌性產品的設計元素，注入COMME DES GARÇONS的反叛理念，以不羈黑與先鋒綠為主要色彩。

主打重點商品包括：「NORTH DOME防風外套」，採用WindWall®防風科技與DWR®防潑水處理，提供防護性能，搭配雙向拉鍊，實現正反兩穿的設計構想，背部拉鍊口袋，可將外套變身為帶有品牌聯名標識的收納包；「BELAY棉服」，以復古廓形創造機能美學，結合THERMOBALL®合成環保保暖材質，帶來輕便保暖的探索體驗，開放式的腋下設計，在增強透氣性的同時，也滿足多變氣候下的穿著需求。

「NORTH DOME抓絨套頭衫」，融合寬鬆剪裁與復古戶外風格為一體。基本款寬鬆剪裁的ICON短袖和長袖T恤，以醒目Logo象徵這回聯名合作；可折疊收納的聯名款漁夫帽，使用耐撕裂材質。

聯名倒置Logo與品牌標語「My energy comes from freedom and a rebellious spirit」、「Wear your freedom」被標記於多款單品上，傳遞品牌文化精神與不羈特質。

全新The North Face X CDG聯名系列9月19日起於台北101旗艦店獨家發售。圖／The North Face提供
全新The North Face X CDG聯名系列9月19日起於台北101旗艦店獨家發售。圖／The North Face提供
The North Face X CDG NORTH DOME先鋒綠防風外套，11,880元。圖／The North Face提供
The North Face X CDG NORTH DOME先鋒綠防風外套，11,880元。圖／The North Face提供
The North Face X CDG NORTH DOME先鋒綠抓絨套頭衫，9,880元。圖／The North Face提供
The North Face X CDG NORTH DOME先鋒綠抓絨套頭衫，9,880元。圖／The North Face提供
The North Face X CDG BELAY先鋒綠棉服，13,380元。圖／The North Face提供
The North Face X CDG BELAY先鋒綠棉服，13,380元。圖／The North Face提供
The North Face X CDG漁夫帽，2,380元。圖／The North Face提供
The North Face X CDG漁夫帽，2,380元。圖／The North Face提供
The North Face X CDG ICON短袖白T恤，2,880元。圖／The North Face提供
The North Face X CDG ICON短袖白T恤，2,880元。圖／The North Face提供

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