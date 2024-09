The North Face再攜手COMME DES GARÇONS 9/19開賣

The North Face再度攜手知名設計師川久保玲創立品牌COMME DES GARÇONS,呈現2024秋冬聯名系列。這次聯名系列以「不羈本色,先鋒探索」為主題,巧妙結合潮流與戶外生活,兼顧機能性與設計感,展現獨特個性,全新The North Face X CDG聯名系列9月19日起於台北101旗艦店獨家發售。

全新The North Face X CDG聯名系列,將TheNorth Face標誌性產品的設計元素,注入COMME DES GARÇONS的反叛理念,以不羈黑與先鋒綠為主要色彩。

主打重點商品包括:「NORTH DOME防風外套」,採用WindWall®防風科技與DWR®防潑水處理,提供防護性能,搭配雙向拉鍊,實現正反兩穿的設計構想,背部拉鍊口袋,可將外套變身為帶有品牌聯名標識的收納包;「BELAY棉服」,以復古廓形創造機能美學,結合THERMOBALL®合成環保保暖材質,帶來輕便保暖的探索體驗,開放式的腋下設計,在增強透氣性的同時,也滿足多變氣候下的穿著需求。

「NORTH DOME抓絨套頭衫」,融合寬鬆剪裁與復古戶外風格為一體。基本款寬鬆剪裁的ICON短袖和長袖T恤,以醒目Logo象徵這回聯名合作;可折疊收納的聯名款漁夫帽,使用耐撕裂材質。

聯名倒置Logo與品牌標語「My energy comes from freedom and a rebellious spirit」、「Wear your freedom」被標記於多款單品上,傳遞品牌文化精神與不羈特質。