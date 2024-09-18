鎖定赴日旅遊商機 KKday宣布攜手Jalan

根據統計，今年1到7月台灣前往日本的旅客人次達350萬人次。鎖定赴日旅遊商機，旅遊業者KKday今天宣布攜手日本知名訂房網站Jalan，擴大對台灣旅客的服務。

根據日本政府觀光局統計，今年1到7月全球前往日本旅遊的旅客數已突破2000萬人次，其中有高達350萬人次為台灣旅客。不少赴日的台灣旅客要訂日本飯店住宿，除了使用訂房網站像是Agoda、Booking.com、樂天旅遊等之外，也有不少旅客使用Jalan訂房。

鎖定訪日旅客商機，KKday今天發布新聞稿宣布，攜手Jalan合作，導入日本近萬間特色旅宿及飯店，提供旅客即時訂房服務，房源囊括日本關東、關西、九州、四國、沖繩等日本全國各地。

KKday指出，目前赴日旅遊的人氣城市，除了大阪、東京、京都外，沖繩、九州、北海道等地城市也迅速竄升，並看好下半年度將迎來賞楓、滑雪及溫泉等秋冬季旅遊商機。

Jalan表示，邊境解封後，造訪日本的海外旅客人次不斷攀升，為了拓展海外旅客的服務量能與營運品質，Jalan與KKday合作，並已於第1階段導入近萬間飯店住宿，未來雙方也將持續深化商品品項。

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