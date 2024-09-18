台灣虎航11月直飛日本宮崎 明起開賣限時單程1799元起

台灣虎航迎來開航10周年，今宣布預計於今年11月開航桃園-宮崎航線，每周營運一班，不僅是繼福岡、佐賀之後直飛日本九州的第3個航點，也是飛航日本的第20個航點，明天上午10點起至9月20日晚間23點59分推出單程未稅1799元起的開賣促銷價。

台灣虎航指出，桃園-宮崎航線開航初期，每周營運一班，去程航班編號IT742，每周二的上午6點30分自桃園機場起飛；回程航班編號IT743，每周二的上午10點10分自宮崎機場起飛。為慶祝新航線銷售，9月19日上午10點起至9月20日晚間23點59分推出單程未稅1799元起的開賣促銷價，搭乘日期為今年11月26日至2025年3月29日。

台灣虎航表示，位於南九州的宮崎縣，是日本《古事記》傳說神話的舞台，不僅具有悠久的歷史古蹟，還有美麗的海岸線和豐富的自然景觀，也因日照豐沛而盛產各種水果、美食。其中包括高千穗峽、鵜戶神宮、日南海岸的摩艾石像等人氣景點。

台灣虎航表示，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，與航線有關的不定期優惠訊息可至台灣虎航官網（ http://www.tigerairtw.com ）查詢，或加入台灣虎航官方粉絲專頁（ http://www.facebook.com/TigerairTaiwan ）。