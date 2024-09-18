台灣虎航闢日本第20個航點 11月26日首飛桃園-宮崎

台灣虎航今天宣布，將開航桃園機場到宮崎，每週1班，11月26日首飛，這是台灣虎航進軍日本的第20個航點。

台灣虎航發布新聞稿，今年是台灣虎航開航10週年，目前也是飛航日本最多航點的國籍航空，預計11月26日開航桃園機場到宮崎航線，不僅是繼福岡、佐賀之後直飛日本九州的第3個航點，也是台灣虎航飛航日本的第20個航點。

台灣虎航出，宮崎縣位於南九州，是日本「古事記」傳說神話的舞台，不僅具有悠久的歷史古跡，還有美麗的海岸線和豐富的自然景觀，也因日照豐沛而盛產各種水果、美食；其中包括高千穗峽、鵜戶神宮、日南海岸的摩艾石像等，都是深受旅客推崇的人氣景點；宮崎牛和芒果特色料理更是到當地不可錯過的美食。

台灣虎航的宮崎航線初期每週1班，去程航班編號IT742，每週二的上午6時30分自桃園機場起飛；回程航班編號IT743，每週二的上午10時10分自宮崎機場起飛。

為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於9月19日上午10時起至20日晚間11時59分，推出單程未稅新台幣1799元起的開賣促銷價，搭乘日期為2024年11月26日至2025年3月29日。