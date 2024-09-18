快訊

「爆炸呼叫器」是台灣製？製造商金阿波羅董事長澄清：只有掛牌

蝸牛小米粽釀3死 醫：植物中毒機率高、應非寄生蟲致病

遼寧艦穿越我東北海域 中共23機艦出海活動

台灣虎航闢日本第20個航點 11月26日首飛桃園-宮崎

中央社／ 台北18日電
台灣虎航。圖／聯合報系資料照片
台灣虎航。圖／聯合報系資料照片

台灣虎航今天宣布，將開航桃園機場到宮崎，每週1班，11月26日首飛，這是台灣虎航進軍日本的第20個航點。

台灣虎航發布新聞稿，今年是台灣虎航開航10週年，目前也是飛航日本最多航點的國籍航空，預計11月26日開航桃園機場到宮崎航線，不僅是繼福岡、佐賀之後直飛日本九州的第3個航點，也是台灣虎航飛航日本的第20個航點。

台灣虎航出，宮崎縣位於南九州，是日本「古事記」傳說神話的舞台，不僅具有悠久的歷史古跡，還有美麗的海岸線和豐富的自然景觀，也因日照豐沛而盛產各種水果、美食；其中包括高千穗峽、鵜戶神宮、日南海岸的摩艾石像等，都是深受旅客推崇的人氣景點；宮崎牛和芒果特色料理更是到當地不可錯過的美食。

台灣虎航的宮崎航線初期每週1班，去程航班編號IT742，每週二的上午6時30分自桃園機場起飛；回程航班編號IT743，每週二的上午10時10分自宮崎機場起飛。

為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於9月19日上午10時起至20日晚間11時59分，推出單程未稅新台幣1799元起的開賣促銷價，搭乘日期為2024年11月26日至2025年3月29日。

台灣虎航 日本 桃園機場

延伸閱讀

MLB／大谷翔平48轟48盜推進 挑戰日本三大紀錄

日本、澳洲積極發展氫能 台股供應鏈鎖定商機

日本8月出口成長遠不如預期 對美外銷三年來首見頹勢

【專家之眼】100步笑50步—台灣糧食危機甚於日本

相關新聞

台灣虎航11月直飛日本宮崎 明起開賣限時單程1799元起

台灣虎航迎來開航10周年，今宣布預計於今年11月開航桃園-宮崎航線，每周營運一班，不僅是繼福岡、佐賀之後直飛日本九州的第...

台灣虎航闢日本第20個航點 11月26日首飛桃園-宮崎

台灣虎航今天宣布，將開航桃園機場到宮崎，每週1班，11月26日首飛，這是台灣虎航進軍日本的第20個航點

APUJAN愛麗絲夢遊仙境奇幻大秀 登倫敦時裝周40週年

倫敦時裝周今年40週年，唯一官方日程走秀項目的台灣設計師詹朴的品牌APUJAN於於當地時間9月16日傍晚假8 North...

TTXC台灣文化科技大會 混合實境和沉浸式投影震撼視覺

2024 TTXC台灣文化科技大會將於10月12日在高雄駁二藝術特區展開，3大展區大玩混合實境與沉浸式投影，震撼視覺，其...

（有雷）綠谷出久、歐爾麥特、轟焦凍...我的英雄學院人氣角色Top 10 一起超越顛峰吧

「已經沒事了！要問為什麼？因為我來了 」漫畫近期迎來大結局，結束十年連載，究竟哪些魅力、角色，召集「我英」粉絲多年？

探索金門 入住300年明朝豪宅

金門獨有的地理位置和生活方式，演繹出悠久又深厚的聚落與人文風情。有行旅邀閔南文化博士，在地文化作家陳成基，帶領旅人走訪瓊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。