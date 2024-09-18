APUJAN愛麗絲夢遊仙境奇幻大秀 登倫敦時裝周40週年

倫敦時裝周今年40週年，唯一官方日程走秀項目的台灣設計師詹朴的品牌APUJAN於於當地時間9月16日傍晚假8 Northumberland Avenue發表2025春夏系列，是品牌連續參與的23季倫敦時裝周，共30套服裝環繞主題「那些鏡子、鑰匙與說好的藥水」（Mirror, Keys and Drink Me），致敬奇幻文學經典《愛麗絲夢遊仙境》。

「那些鏡子、鑰匙與說好的藥水」系列主題，旨在透過奇幻、文學與現代社會的模糊界限，探索虛擬與真實的交錯。「在這個數位與現實逐漸模糊的時代，我們就像喝了愛麗絲的藥水，無法分辨自己的大小、物體的尺寸，彷彿迷失於一個失去比例的奇幻世界。」品牌創意總監詹朴解說。

服裝的基本元素延續品牌一貫多變的針織技法與緹花技藝，運用不同的布料設計，混合東西方的復古與未來風格，呈現傳統服飾細節與現代剪裁的巧妙結合。細節則融入《愛麗絲夢遊仙境》的迷宮、兔子、撲克牌花色、鑰匙、鏡子與西洋棋等元素，透過巨型口袋、大蝴蝶結與比例過大的襯衫和帽子，營造失去尺寸感的奇幻世界；巨大的秀場道具如毛線球、鉛筆、鈕扣、撲克牌、西洋棋，加深魔幻與超現實的氛圍；帽客、高校生、大西洋棋兵士等奇幻角色也融入服裝，和APUJAN的吉祥物MOON貓娃娃一起走秀。

靈感時常取材自文學的APUJAN，本季持續結合文學主題，並將台灣相關元素帶上伸展台：台灣作家陳德政的台北文學獎得獎作品《神在的地方：一個與雪同行的夏天》轉化為大型書頁斗篷，黑嘉嘉圍棋教室推薦圍棋對弈名局的棋譜則成為服裝布料，與西洋棋遙相呼應；模特則於伸展台上攜帶美國台裔作家游朝凱的作品《時光機修復師的生存對策》與朝井真果的作品《植物學家》。男裝的黑色系的印花領結，上面隱約的59線條是APUJAN首次擔任視覺總監、為第59屆金鐘獎打造的周邊視覺設計之一。