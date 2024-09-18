TTXC台灣文化科技大會 混合實境和沉浸式投影震撼視覺

2024 TTXC台灣文化科技大會將於10月12日在高雄駁二藝術特區展開，3大展區大玩混合實境與沉浸式投影，震撼視覺，其中「INNOVATIONS」展區更搭建出一座20平方公尺黑盒子，讓觀眾不須穿戴VR虛擬眼鏡，用雙眼就能體驗虛擬實境。

文化部指出，TTXC台灣文化科技大會將帶來前所未有新奇體驗，文化內容策進院「INNOVATIONS產業活動週」也宣布攜手國際遊戲引擎大廠Unity，推出「U/DAY - Unity台灣開發者日」，全台使用Unity進行遊戲與文化科技內容開發的團隊都可提案參加。

高雄市長陳其邁表示，2021年夢想動畫在高雄亞洲新灣區打造全球第一座MR沉浸式劇院「夢境現實」，是台灣發展沉浸式投影作品的開端，4年來陸續有台北101「双融域」、高雄駁二「IMVER Museum」等展演空間成立，運用科技創造出讓觀眾虛實難分、沉浸其中的體驗感。

文化局表示，「INNOVATIONS」沉浸式投影作品首推由藝術家吳秉聖、邱俊霖、劉承杰聯手創作的「感覺的邊界」，獲得文策院「林茲工作坊」、台中歌劇院「NTT Arts NOVA」支持，透過AI技術、視覺動畫，建構出超越寫實的場景影像。

此外，新媒體藝術家張碩尹與導演劉家欣合作的「渦UZU」互動電影計畫，讓觀眾可以選擇故事結局，在電影結束後，還可加入手機遊戲，繼續體驗虛實之間繼續膨脹、擴張的奇異漩渦；同名3D動畫電影為世界觀的《妖怪森林》沉浸式展演，由動畫團隊原金和紅然打造出全境式體驗，讓觀眾感受沉浸式投影的奇幻氛圍。

「XR DREAMLAND」展區則與「夢境現實」MR劇院合作康士坦的變化球「眠月線」光影沉浸式音樂劇場，為金曲獎提名樂團「康士坦的變化球」同名演唱會擴增MR作品，值得樂迷體驗。