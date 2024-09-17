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上吉燒肉「月見燒肉套餐」上桌！ 還有居家燒肉組

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
上吉燒肉應景推出「豪華月見套餐」、「月見生牛肉」。圖／上吉燒肉提供
上吉燒肉應景推出「豪華月見套餐」、「月見生牛肉」。圖／上吉燒肉提供

中秋節想要吃烤肉嗎？台北東區「上吉燒肉」自即日起推出「月見套餐」，吃得到多款應景的日本傳統料理，還有多種特色肉品，另外還有升級版的「豪華月見套餐」可供選擇，滿足民眾大口吃肉的樂趣。點購月見套餐系列，還可享「和牛漢堡排」加購優惠。同時上吉燒肉也打造「特吉中秋海陸雙響禮盒」，讓民眾在家也能享受烤肉樂趣。

即日起至9月30日期間，上吉燒肉推出「月見套餐」與「豪華月見套餐」。其中月見套餐共計16種品項，包括有月見肉丸、月見拌飯、月見糰子等日式餐點，另外還有牛小排、薄片牛舌、牛肋條、橫膈膜、後腰翼板等8種肉品，以及松阪豬、蔬食5選1、沙拉等副餐，每套4,380元。「豪華月見套餐」則是增加以和牛後腿芯芯部位製成的「日本月和牛牛排」，總品項達17種，每套5,280元。

活動期間點購月見套餐或豪華月見套餐，即可享「和牛漢堡排」加購優惠價，原價199元，特價100元，每日限定10份，限量100份。另外上吉也推出新品「月見生牛肉」，每份480元。

針對居家同樂，上吉燒肉也於官網提供「特吉中秋海陸雙響禮盒」，內含有鹽蔥牛舌、澳洲和牛外橫膈膜、後腹肉、美國牛小排等多種肉品與海鮮。3～4人組，原價4,000元，優惠價3,680元；5～6人組，原價6,000元，優惠價4,980元。

新推出的月見生牛肉，每份480元。圖／上吉燒肉提供
新推出的月見生牛肉，每份480元。圖／上吉燒肉提供

中秋節 套餐 燒肉

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