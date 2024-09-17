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真實感受音樂節奏！Apple Music推「觸覺回饋音樂」新功能
隨著iOS 18推出，Apple Music也同步上線了「觸覺回饋音樂（Music Haptics）」的新功能，為所有聽眾提供全新的音樂體驗，包括聽障人士和重聽障人士。
想要使用這個功能，趕快將iPhone升級至iOS 18，揭著前往iPhone「設定」中的「輔助使用」，開啟「觸覺回饋音樂」即可。iPhone的觸覺引擎（Taptic Engine）會為你正在聆聽的歌曲加上輕點、觸覺紋理和細膩震動等觸感，就像「觸碰」到音樂一樣，強勁的節奏感會帶給你前所未有的音樂欣賞體驗。
「觸覺回饋音樂」的美妙之處在於它能讓所有聽眾感受音樂，失聰或聽力障礙使用者藉此也得以欣賞音樂，同時也可以提升所有聽眾的聆賞體驗。執行iOS 18或以上版本的iPhone 12或後續（第3代iPhone SE除外）機型都可以啟用此功能。
「觸覺回饋音樂」的圖示將顯示於音樂App的「正在播放」畫面，以及主畫面顯示的「正在播放」和控制中心中，點按圖示便能暫停「觸覺回饋」功能，再次點按則重新開啟。
在連接網路的iPhone上，「觸覺回饋音樂」適用於Apple Music、Apple Music古典樂、Shazam和支援的第三方 App。目前Apple Music數百萬首歌曲都支持這項功能，而Apple Music也同步推出了精選的「觸覺回饋音樂」歌單和專輯，讓用戶盡情體驗全新音樂感受。
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