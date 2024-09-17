快訊

中秋放假想展雄風？醫曝拿藥比率增 籲「吃1物」要小心：恐延壯陽藥副作用

給錢不如給房？老翁做對「1件事」無痛轉移財產 省近400萬贈與稅

男毒駕賓士車1死5傷重大車禍 檢方「這原因」向法院聲請羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

越喝越渴！中秋烤肉配啤酒恐致脫水 營養師建議「2飲品」代替

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光醫院營養師汪元媜提醒，酒精容易引起脫水，導致口渴感受，加上烤肉場合多在戶外，天氣熱容易出汗，兩相加成導致口渴感受加劇。記者林琮恩／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
新光醫院營養師汪元媜提醒，酒精容易引起脫水，導致口渴感受，加上烤肉場合多在戶外，天氣熱容易出汗，兩相加成導致口渴感受加劇。記者林琮恩／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中秋烤肉配啤酒，是許多人的重要社交活動。不過，有民眾發現，烤肉配啤酒竟然「愈喝愈渴」，無法發揮預期中的解渴效果。新光醫院營養師汪元媜提醒，酒精容易引起脫水，導致口渴感受，加上烤肉場合多在戶外，天氣熱容易出汗，兩相加成導致口渴感受加劇。

汪元媜表示，酒精代謝時，會導致身體脫水，雖然酒精成分中含有水分，但引起脫水的速度，比不上補水速度，尤其烤肉時多在戶外，近期天氣炎熱，容易出汗，因此更容易口渴；至於每日飲酒量，50公斤女性民眾建議每天以一瓶330毫升啤酒為上限，男性則可以喝2瓶。

事實上，除烤肉場合以外，單次攝取過量酒精，也會導致口渴現象，經常參與酒展的江先生表示，為預防在展場喝太多酒導致口渴，自己都會隨身攜帶2瓶800毫升的礦泉水作為補充。

汪元媜說，烤肉時不適合以啤酒作為水分補充，從健康角度出發，建議以無糖的茶類或氣泡水為主，若希望有甜的口感，也必須注意不要攝取過多糖分，尤其烤肉時通常吃得更油、更甜，且營養素更少，更需注意營養素攝取。

此外，汪元媜表示，若烤肉時流汗過多，選擇以運動飲料作為補充，仍必須注意含糖量，通常一瓶600毫升的運動飲料為攝取上限，已含有三、四十克糖分，達到每天建議攝取精製糖分上限，建議民眾可在藥房購買電解質粉，加入礦泉水飲用，藉此限制糖分攝取。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中秋 烤肉 營養師 酒精

延伸閱讀

中秋烤肉板橋裝潢公司40人深夜喧嘩還違停 海山警快打到場開罰

睽違多年台南新化虎頭埤風景區再辦烤肉 人潮破千

中秋真的沒人烤肉了？ 他曝「1餐廳」人潮大爆滿：剩這族群在烤

北市腸病毒疫情連2周各降1成 中秋烤肉這兩招抗染腸胃炎

相關新聞

獨／開14年！內湖人氣麵包「Le Gout」熄燈 網友不捨

你也是麵包控嗎？位於台北內湖的人氣麵包店「Boulangerie Le Gout」，近日宣佈將於9月27日熄燈，結束14...

越喝越渴！中秋烤肉配啤酒恐致脫水 營養師建議「2飲品」代替

中秋烤肉配啤酒，是許多人的重要社交活動。不過，有民眾發現，烤肉配啤酒竟然「愈喝愈渴」，無法發揮預期中的解渴效果。新光醫院...

中秋不烤肉 foodpanda、Uber Eats推手搖、披薩「買1送1」輕鬆過節

如果今天到現在還沒揪好中秋烤肉趴，可以開始準備訂外送輕鬆在家享受難得假期，為你送上外送平台優惠，提早下單免得晚點塞車。

adidas Z.N.E.改版回歸 林柏宏、BABYMONSTER穿出時髦運動風

adidas Sportswear秋季首波主打服飾系列，宣告Z.N.E.再度改版回歸。並集結奧運金牌田徑選手諾亞．萊爾斯...

戶外品牌潮流化 「國家地理服飾」2024下半年再展3據點

高壓的生活與工作讓人更嚮往大自然，近年機能戶外品牌隨著設計更趨潮流化也更受歡迎。來自韓國的戶外潮流休閒品牌「Nation...

現省120！「豬排丼、豬排咖哩」199元 吉豚屋插旗士林

來自日本的連鎖豬排店「吉豚屋」，繼推出9週年慶祝活動、魔物獵人聯名活動後，宣佈將於9月22日首度插旗台北市士林區。為慶祝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。