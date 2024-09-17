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越喝越渴！中秋烤肉配啤酒恐致脫水 營養師建議「2飲品」代替
中秋烤肉配啤酒，是許多人的重要社交活動。不過，有民眾發現，烤肉配啤酒竟然「愈喝愈渴」，無法發揮預期中的解渴效果。新光醫院營養師汪元媜提醒，酒精容易引起脫水，導致口渴感受，加上烤肉場合多在戶外，天氣熱容易出汗，兩相加成導致口渴感受加劇。
汪元媜表示，酒精代謝時，會導致身體脫水，雖然酒精成分中含有水分，但引起脫水的速度，比不上補水速度，尤其烤肉時多在戶外，近期天氣炎熱，容易出汗，因此更容易口渴；至於每日飲酒量，50公斤女性民眾建議每天以一瓶330毫升啤酒為上限，男性則可以喝2瓶。
事實上，除烤肉場合以外，單次攝取過量酒精，也會導致口渴現象，經常參與酒展的江先生表示，為預防在展場喝太多酒導致口渴，自己都會隨身攜帶2瓶800毫升的礦泉水作為補充。
汪元媜說，烤肉時不適合以啤酒作為水分補充，從健康角度出發，建議以無糖的茶類或氣泡水為主，若希望有甜的口感，也必須注意不要攝取過多糖分，尤其烤肉時通常吃得更油、更甜，且營養素更少，更需注意營養素攝取。
此外，汪元媜表示，若烤肉時流汗過多，選擇以運動飲料作為補充，仍必須注意含糖量，通常一瓶600毫升的運動飲料為攝取上限，已含有三、四十克糖分，達到每天建議攝取精製糖分上限，建議民眾可在藥房購買電解質粉，加入礦泉水飲用，藉此限制糖分攝取。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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