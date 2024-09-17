中秋不烤肉 foodpanda、Uber Eats推手搖、披薩「買1送1」輕鬆過節

如果今天到現在還沒揪好中秋烤肉趴，可以開始準備訂外送輕鬆在家享受難得假期，為你送上外送平台優惠，提早下單免得晚點塞車。

foodpanda攜手微風集團、CoCo都可、春陽茶事及胖老爹等祭出秋日限時優惠，即日起至9月25日，於foodpanda訂購微風集團旗下人氣餐廳包含樂天皇朝（微風信義店）、點點心（微風信義店）、忠青商行（微風台北車站店）等，消費滿499元輸入優惠碼「微風週年慶」即可享7.9折優惠，最高可折120元。

即日起至9月25日，下訂胖老爹指定品項「甜不辣」、「雞翅」享買1送1，讓你無負擔擁抱雙倍快樂。即日起至9月30日，CoCo都可「四季春青茶」、「珍珠奶茶」，以及春陽茶事「柚香烏龍」、「覆盆子紅茶」皆享買1送1，半價爽喝經典飲品。

Uber Eats即日起至9月25日，點購達美樂經典/極致/招牌小披薩系列享買1送1優惠，Uber One會員單筆滿459元再送香烤雞條5條。另外，歡慶優市3周年，將從9月20日起至10月3日期間，不須輸入優惠序號，點購優市精選生鮮雜貨享買1送1、單品折扣等優惠。指定會員再享單筆滿1,099元折100元優惠，優惠數量有限，送完為止。