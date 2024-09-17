adidas Z.N.E.改版回歸 林柏宏、BABYMONSTER穿出時髦運動風

adidas Sportswear秋季首波主打服飾系列，宣告Z.N.E.再度改版回歸。並集結奧運金牌田徑選手諾亞．萊爾斯(Noah Lyles)、英格蘭足球球星裘德．貝靈漢(Jude Bellingham)、韓國怪物新人女團BABYMONSTER及形象大使林柏宏，透過對跑步、足球、戲劇、音樂表演的熱愛、跨界連結每個瞬間，共同詮釋「The Lines That Connect Us」全新概念。

秋冬新品包含多款上下著服飾，無論是百搭圓領上衣、秋冬必備連帽上衣及百搭長褲、短褲，更帶來多種新色選擇。醒目的黑色膠印設計靈感源自運動場上的「邊界線」。

再度改版回歸的adidas Z.N.E.系列，保留經典的舒適性與加深帽緣兩大特色，三層PRIMEKNIT面料科技創造柔軟手感，透氣網眼內襯有效提升透氣性，表層則選用霧面布料保持外觀的柔順質感。全系列服飾上僅看見放大的adidas經典三線logo及霧面黑色膠印線條，整體簡約俐落的純色風格不只有百搭黑白灰色系選擇，今年更推出低調大地色系及多巴胺粉、綠等飽和活力色系。

adidas形象大使林柏宏這回擔當台灣演藝文化代表，穿上Z.N.E.系列兩種色系套裝，除了Z.N.E.一貫經典運動形象，也與愛犬同框入鏡帶來更輕鬆的休閒氛圍。

女款Z.N.E.系列由韓國新人女團BABYMONSTER示範，七位成員身上疊搭不同的純白單品，創造「Sporty Chic時髦運動風」的休閒少女風格。

奧運金牌田徑選手諾亞．萊爾斯(Noah Lyles)、與目前效力於西甲皇家馬德里的英格蘭球星裘德．貝靈漢(Jude Bellingham)則共同演繹菁英選手的運動休閒魅力。