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adidas Z.N.E.改版回歸 林柏宏、BABYMONSTER穿出時髦運動風

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
英格蘭足球球星裘德．貝靈漢(Jude Bellingham)穿上秋季Z.N.E.系列。圖／adidas提供
英格蘭足球球星裘德．貝靈漢(Jude Bellingham)穿上秋季Z.N.E.系列。圖／adidas提供

adidas Sportswear秋季首波主打服飾系列，宣告Z.N.E.再度改版回歸。並集結奧運金牌田徑選手諾亞．萊爾斯(Noah Lyles)、英格蘭足球球星裘德．貝靈漢(Jude Bellingham)、韓國怪物新人女團BABYMONSTER及形象大使林柏宏，透過對跑步、足球、戲劇、音樂表演的熱愛、跨界連結每個瞬間，共同詮釋「The Lines That Connect Us」全新概念。

秋冬新品包含多款上下著服飾，無論是百搭圓領上衣、秋冬必備連帽上衣及百搭長褲、短褲，更帶來多種新色選擇。醒目的黑色膠印設計靈感源自運動場上的「邊界線」。

再度改版回歸的adidas Z.N.E.系列，保留經典的舒適性與加深帽緣兩大特色，三層PRIMEKNIT面料科技創造柔軟手感，透氣網眼內襯有效提升透氣性，表層則選用霧面布料保持外觀的柔順質感。全系列服飾上僅看見放大的adidas經典三線logo及霧面黑色膠印線條，整體簡約俐落的純色風格不只有百搭黑白灰色系選擇，今年更推出低調大地色系及多巴胺粉、綠等飽和活力色系。

adidas形象大使林柏宏這回擔當台灣演藝文化代表，穿上Z.N.E.系列兩種色系套裝，除了Z.N.E.一貫經典運動形象，也與愛犬同框入鏡帶來更輕鬆的休閒氛圍。

女款Z.N.E.系列由韓國新人女團BABYMONSTER示範，七位成員身上疊搭不同的純白單品，創造「Sporty Chic時髦運動風」的休閒少女風格。

奧運金牌田徑選手諾亞．萊爾斯(Noah Lyles)、與目前效力於西甲皇家馬德里的英格蘭球星裘德．貝靈漢(Jude Bellingham)則共同演繹菁英選手的運動休閒魅力。

adidas Sportswear秋季首波主打服飾系列，宣告 Z.N.E.再度改版回歸。圖／adidas提供
adidas Sportswear秋季首波主打服飾系列，宣告 Z.N.E.再度改版回歸。圖／adidas提供
林柏宏與愛犬同框入鏡，展現adidas Z.N.E.系列更輕鬆的休閒氛圍。圖／adidas提供
林柏宏與愛犬同框入鏡，展現adidas Z.N.E.系列更輕鬆的休閒氛圍。圖／adidas提供
韓國怪物新人女團BABYMONSTER示範女款Z.N.E.系列。圖／adidas提供
韓國怪物新人女團BABYMONSTER示範女款Z.N.E.系列。圖／adidas提供
奧運金牌田徑選手諾亞．萊爾斯(Noah Lyles)演繹菁英選手的運動休閒魅力。圖／adidas提供
奧運金牌田徑選手諾亞．萊爾斯(Noah Lyles)演繹菁英選手的運動休閒魅力。圖／adidas提供

adidas 足球 運動

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